Βάνα Μπάρμπα: Υποδύθηκε τη «Μήδεια Πρόφυγα» στο Τορίνο - Δείτε βίντεο

Μια μοναδική εμπειρία είχε την ευκαιρία να ζήσει η Βάνα Μπάρμπα, αλλά και το ιταλικό κοινό στο Τορίνο. Η ηθοποιός συμμετείχε στην παράσταση «Η Μήδεια Πρόσφυγας» στο Palazzo di Barolo σε μια παραγωγή που επιμελήθηκε η Ιταλική πρεσβεία.

«Ευχαριστώ την Ιταλική πρεσβεία για την πρόσκληση να παιχτεί στο Palazzo di Barolo η Μήδεια Πρόσφυγας με την εξαιρετική ελληνίδα σοπράνο κυρία Διακάκη, βασισμένο στην ιδέα του κυρίου Ιωάννη Κάντζα», έγραψε η ηθοποιός στη σελίδα της στο Instagram όπου μοιράστηκε μαζί μας ένα απόσπασμα από τη συγκεκριμένη παράσταση.