Γιώργος Σουξές: «Στην Ελλάδα τα γνωστά ονόματα παίρνουν τα περισσότερα λεφτά - Δεν τα αξίζουν όλοι»

Ο Γιώργος Σουξές ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το γεγονός πως πάντα χρειάζεται να κάνει παζάρια όταν κλείνει μια συμφωνία, αλλά και για ότι τσακώνεται με το ΑΙ όταν δεν κάνει σωστά τη δουλειά που του αναθέτει.

«Το AI κάθεται εκεί, δεν μιλάει και του λέω, γράφε. Και μετά, αφού μου τα εμφανίσει, τα παίρνω στο Word και σβήνω εγώ και κρατάω τα κείμενά μου. Συζητάω πολλές φορές με το AI για θέματα δουλειάς και το βρίζω. Δεν θυμάμαι να του έχω πει τι καλό που είσαι και τέτοια. Άμα δεν κάνει τη δουλειά, του λέω ότι είσαι βλαμμένη. Είναι μερικά που τεμπελιάζουν, κάποια άλλα δεν τεμπελιάζουν. Μετά βέβαια σβήνω τα αρχεία για να μην με θυμούνται. Σε αυτή τη φάση όπως είναι τώρα, με τα λίγα που ξέρω, δεν θα γίνει τίποτα με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αν όμως αυτή η γνώση χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα, μπορεί να γίνουν διάφορα... Δεν είδατε τι έγινε στο Ιράν; Ο άλλος έπινε καφέ με τις γυναίκες του, πήγε η βόμβα κατευθείαν. Μες στον καφέ έπεσε δηλαδή».

«Οι παραγωγοί θέλουν να κρατήσουν τους μισθούς χαμηλά»

«Όταν είσαι άγνωστος στον χώρο, δεν σε βλέπουν, όταν είσαι γνωστός, σε παραβλέπουν. Όταν γίνεσαι γνωστός, τότε οι παραγωγοί ξαφνικά σε θυμούνται και σε αγαπάνε από το πουθενά. Βέβαια πάντα σε σκεφτόντουσαν, το ακούμε και αυτό, αλλά τον μισθό θέλουν να τον κρατήσουν πολύ χαμηλά. Και τότε πρέπει να πεις όπα, μισό. Σε αρκετούς ηθοποιούς πιάνει, εγώ δεν το επέτρεπα στον εαυτό μου.

Κάνω παζάρια με την έννοια ότι δεν θέλω να ζητήσω υπερβολικά πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν θέλω να πηγαίνω και στη δουλειά και να νιώθω άσχημα μέσα μου. Άμα κάνω μια συμφωνία ακόμα κι αν ο διπλανός μου παίρνει περισσότερα, δεν με απασχολεί. Αρκεί εγώ να είμαι ικανοποιημένος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αξίζεις αυτά τα λεφτά για να τα πάρεις. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα ακόμα και οι θεατές παρασύρονται από τα γνωστά ονόματα. Αυτοί παίρνουν και τα περισσότερα λεφτά. Δεν λέω ότι δεν είναι άξιοι κάποιοι να τα πάρουν. Δεν τα αξίζουν όλοι αυτά τα λεφτά».