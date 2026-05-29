Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένα νόημα για όλο αυτό που ζούμε, είναι πολύ βαρύ να το αντέξεις»

Η Βανέσα Αδαμοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το νόημα της ζωής, αλλά και τις σχέσεις ανδρών και γυναικών. «Οι γυναίκες έγιναν πιο επιθετικές και κάπου λίγο ευνούχισαν τους άντρες. Δεν θα βάλω τον εαυτό μου μέσα. Δεν έχω ευνουχίσει κανέναν άντρα, έτσι πιστεύω.

Δεν είχα ανταγωνιστικές σχέσεις εγώ στη ζωή μου. Δεν το εισέπραξα, δεν το ψιλιάστηκα, δεν δημιούργησε πρόβλημα στην ισορροπία. Πριν από μερικά χρόνια έλεγα ότι ψάχνω έναν άντρα για να μπορώ να μιλάω. Υπάρχουν αυτοί οι άντρες που μπορείς να μιλάς για πολλά πράγματα. Δεν μιλάω για φλυαρία. Η φλυαρία μου είναι τελείως αντιπαθής».

«Δεν υπάρχει κανένας σκοπός»

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ζούμε. Η φύση απλά λειτουργεί ρυθμιστικά για να συνεχιστεί η ζωή. Υπάρχει μία εξωφρενική τυχαιότητα, δεν υπάρχει σκοπός, πράγμα που είναι αφόρητο για τον άνθρωπο γιατί για κάποιον λόγο είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι για να έχουμε σκοπό, θέλουμε σκοπό, φτιάχνουμε σκοπό. Η αλήθεια για μένα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας σκοπός. Δεν υπάρχει κανένα νόημα για όλο αυτό που ζούμε. Είναι πολύ βαρύ να το αντέξει κάποιος.

Εγώ το αντέχω και θέλω μέσα σε αυτό να φτιάξω το δικό μου παραμύθι. Ότι θα δημιουργήσω ένα νόημα. Το νόημα για μένα στη ζωή μου είναι η τέχνη μου, η αλήθεια μου, το παιδί μου, η αγάπη. Αυτό είναι το νόημα για μένα. Να δημιουργώ, να εκφράζομαι, να αγαπάω. Αυτό είναι το νόημα που έχω βρει εγώ στη ζωή μου».