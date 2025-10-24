Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό επεισόδιο: «Δικοί μου άνθρωποι με πρόδωσαν και ανέβασα 18 πίεση»

Τη Βάνα Μπάρμπα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», η οποία μίλησε για το εγκεφαλικό που υπέστη τον περασμένο Μάιο και είπε συγκεκριμένα:

«Είμαι καλά, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός, δεν περίμενα ότι κάποιοι άνθρωποι δικοί μου θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν μια ζημιά τόσο μεγάλη. Όλη αυτή η στενοχώρια μου ανέβασε την πίεση. Έφτασα 18 πίεση. Ευτυχώς, δεν ήταν αιμορραγικό, αλλιώς δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Φοβήθηκα».

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η δύσκολη αυτή περιπέτεια υγείας που πέρασε την έκανε να αντιληφθεί ποιοι ήταν οι πραγματικοί φίλοι της. «Μέτρησα τους φίλους μου. Είδα ανθρώπους που εγώ έδινα τη ζωή μου για αυτούς, που τους είχα βοηθήσει και ούτε καν ήρθαν να με δουν» εξήγησε.

Να θυμίσουμε ότι όταν συνέβη το περιστατικό, η Βάνα Μπάρμπα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο ίνσταγκραμ είχε ευχαριστήσει τους θαυμαστές της με μια ανάρτηση που έλεγε: «Με συγκίνησε και με στήριξε, το ότι κάθε μέρα στο νοσοκομείο, στο Αιγινήτειο, στη νευρολογική κλινική που νοσηλεύτηκα -και θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, σε όλους που πραγματικά κάνουν τόσο ανθρώπινη δουλειά - ο κόσμος που ερχόταν και ρωτούσε, άφηνε ένα λουλούδι. Πραγματικά είμαι τόσο συγκινημένη, γιατί νομίζω ότι η σχέση μας είναι βαθιά. Όσα λάθη και αν κάνω, ό,τι και αν γίνει, νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση που έχει χτιστεί εδώ και χρόνια».