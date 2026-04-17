Βάνα Μπάρμπα: «Ήταν λάθος που εξέθεσα την κόρη μου μικρή, έπρεπε να την είχα προστατεύσει»

Η Βάνα Μπάρμπα ήταν καλεσμένη στο «Νωρίς νωρίς» και μίλησε για τη γέννηση της κόρης της, που ήταν ορόσημο για τη ζωή της λέγοντας μάλιστα πως αν και έχει ζήσει πολλά που θα μπορούσαν να γεμίσουν αρκετά βιβλία, θέλει να γράψει ένα και ουσιαστικό. «Θα ήθελα να γράψω ένα και ουσιαστικό βιβλίο για τη ζωή μου. Δεν θα ήταν μεγάλο. Πρώτα από όλα θα βαριόμουν εγώ και μετά οι άλλοι να το διαβάσουν; Όχι, ένα και ουσιαστικό.

Θα ήθελα να γράψω τη ζωή μου, το πώς ξεκίνησα, αυτό που λέω εγώ: με δυο παπούτσια πάνινα, μέχρι την ημέρα που γέννησα. Μέχρι εκεί. Ήταν ορόσημο! Εκεί άλλαξαν όλα».

«Για μένα δεν θα μιλάς»

Η ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση που έχει με την κόρη της και παραδέχθηκε πως ήταν λάθος της να την εκθέσει στα ΜΜΕ επειδή δεν τη ρώτησε ποτέ γι’ αυτό. «Η κόρη μου δεν θέλει να μιλάω γι’ αυτήν, μου βάζει χέρι. Είναι μεγάλη γυναίκα και μου λέει: για μένα δεν θα μιλάς! Εδώ με έβγαζες από μικρή, με ρώτησες ποτέ; Τώρα θα με ρωτάς! Εκεί δεν λες τίποτα. Εγώ δεν το κατάλαβα και την εξέθεσα μικρή από πολύ νωρίς και έχω ευθύνη γι’ αυτό.

Νόμιζα ανόητα ότι επειδή ήμουν σύμβολο και ο κόσμος με αγαπούσε, πως ό,τι έχω του ανήκει. Είτε έχω σχέση πρέπει να το πω, είτε έκανα παιδί, θυμάστε που είχα κάνει φωτογράφιση με την κοιλιά; Εγώ θεωρούσα απλοϊκά και αφελέστατα πως ό,τι είχα ανήκε στο κοινό. Μεγάλο λάθος και μου το επιστρέφει. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω θα την είχα προστατέψει για να μην μου τη λέει και συνέχεια. Μου αρέσει που η κόρη μου έχει αυτή τη μη συμβατικότητα, παρόλο που με φοβίζει και αγωνιώ για εκείνη».