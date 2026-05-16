Κατερίνα Καινούργιου: Τι συμβαίνει με την εκπομπή της - Γιατί ο κόσμος της γύρισε την πλάτη

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο πόστο της στο καθημερινό πρωινό μαγκαζίνο του ALPHA «Super Κατερίνα» μερικές εβδομάδες μετά από τη γέννηση της κόρης της και ο κόσμος την υποδέχτηκε με χαρά και μια κάποια λαχτάρα για να τη δει μετά την εγκυμοσύνη (τα γνωστά, αδυνάτισε, ομόρφυνε κλπ). Την επομένη όμως, όλο αυτό κάπως σαν να ξεφούσκωσε απότομα. Τι συμβαίνει τελικά με την Καινούργιου; Γιατί ξαφνικά δεν αρέσει στους τηλεθεατές;

Πρωτιά μεν, αλλά…

Η πρώτη μέρα της Καινούργιου στα τηλεοπτικά πλατό μετά την εγκυμοσύνη ήταν αληθινός θρίαμβος αφού η εκπομπή της ήταν φυσικά πρώτη και μάλιστα έκανε νούμερα που είχαμε χρόνια να δούμε στην πρωινή ζώνη. Συγκεκριμένα η «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 11 Μαΐου ανέβασε τον ALPHA στο 24,1% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων και στο 18,8% στο γενικό σύνολο του κοινού. Από την επόμενη μέρα και μετά και όλη την εβδομάδα όμως υπήρξε αρκετή πτώση στην τηλεθέαση (σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen) με τα ποσοστά της Κατερίνας να κινούνται γύρω στο 14%-16% στο δυναμικό κοινό και στο 13%-15% στο σύνολο του κοινού.

Ας μην ξεχνάμε πως μέχρι να φύγει η Καινούργιου τα 20άρια ήταν η καθημερινότητά της! Φαίνεται πως οι τηλεθεατές γύρισαν την πλάτη στην εκπομπή λες και αφότου γέννησε το ενδιαφέρον τους για εκείνη κάπως χάθηκε. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει με παρουσιάστριες που επέστρεφαν μετά τον τοκετό, απλώς τώρα συνέβη απότομα, κυριολεκτικά από τη μία μέρα στην άλλη.

Οι απέναντι

Βέβαια για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η εβδομάδα που πέρασε είχε εκτός από τη Eurovision και το σκληρό θέμα με τον Σταύρο Φλώρο, τον παίκτη του «Survivor» που ακρωτηριάστηκε οπότε ίσως οι τηλεθεατές προτίμησαν να κάνουν ζάπινγκ και στις άλλες εκπομπές ώστε να έχουν μια πιο σφαιρική ενημέρωση της επικαιρότητας, αφού είχαν πια «τακτοποιήσει» την Καινούργιου και πάλι στο πόστο της.

Έτσι λοιπόν το «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά κράτησε σε καλό επίπεδο τα ποσοστά της. Το πρωινάδικο του MEGA ήταν δεύτερο αφού κινήθηκε όλη την εβδομάδα της επιστροφής της Καινούργιου στο 10%-14% στους 18-54 χρόνων και στο 11%-13% στο γενικό σύνολο.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Γιώργος Λιάγκας με την τηλεθέαση της εκπομπής «Το πρωινό» να κινείται στο 7%-12% στο δυναμικό κοινό και στο 10%-13% στο σύνολο του κοινού. Φέτος είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν για τον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 αφού πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί το συμβόλαιό του με το κανάλι και τα ποσοστά του δεν είναι αυτά που θέλει ένας παρουσιαστής για να κλείσει το νέο του deal.

Με αναλαμπές και μεγάλες αυξομειώσεις κινήθηκε και το «Breakfast@Star» που παρουσιάζουν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Το πρωινάδικο του STAR κινήθηκε ανάμεσα στο 4%-11% στα δυναμικά κοινά και στο 5%-7% στο σύνολο του κοινού.

Φυσικά η κατάσταση στην πρωινή ζώνη είναι ιδιαίτερα ρευστή, ενώ επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς κάθε μία από τις 4 αυτές εκπομπές έχει διαφορετική ώρα έναρξης και λήξης, οπότε και τα ποσοστά τηλεθέασης είναι σχετικά…