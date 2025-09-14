Το κατσαμάκι είναι μια παραδοσιακή, απλή αλλά χορταστική συνταγή που φτιάχνεται με καλαμποκάλευρο και θυμίζει τις γεύσεις της παλιάς αγροτικής Ελλάδας. Ετοιμάζεται εύκολα βράζοντας νερό ή γάλα και ανακατεύοντας σταδιακά το καλαμποκάλευρο μέχρι να γίνει πηχτός χυλός. Με λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο αποκτά πιο πλούσια υφή και σερβίρεται είτε αλμυρό, με τυρί φέτα και πιπέρι, είτε γλυκό, με μέλι και κανέλα. Ήταν φαγητό ανάγκης, όταν δεν υπήρχε ψωμί, αλλά παραμένει μέχρι σήμερα μια comfort επιλογή. Θρεπτικό, ζεστό και οικονομικό, το κατσαμάκι συμβολίζει την απλότητα και τη θαλπωρή της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας.

Συνταγή για κατσαμάκι (γλυκό ή αλμυρό)

Υλικά

1 φλιτζάνι καλαμποκάλευρο

3 φλιτζάνια νερό (ή γάλα, για πιο πλούσια γεύση)

1 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο

1 πρέζα αλάτι

(προαιρετικά για γεύση: τριμμένο τυρί, φέτα, μέλι, κανέλα ή ζάχαρη)

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα βάζετε το νερό (ή το γάλα) να βράσει με το αλάτι. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, ρίχνετε λίγο-λίγο το καλαμποκάλευρο, ανακατεύοντας συνεχώς με ξύλινη κουτάλα για να μην σβολιάσει. Χαμηλώνετε τη φωτιά και συνεχίζετε το ανακάτεμα μέχρι να πήξει, να γίνει ένας παχύς χυλός (περίπου 10 λεπτά). Στο τέλος προσθέτετε το βούτυρο ή το ελαιόλαδο και ανακατεύετε.

Σερβίρετε ζεστό.

Παραλλαγές