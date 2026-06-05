«Κατσαρίδες όσο η παλάμη»: Η μεγαλύτερη κατάσχεση εξωτικών εντόμων στην Αυστραλία

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Περισσότερες από 100.000 ζωντανές εξωτικές κατσαρίδες – μερικές από αυτές μεγέθους όσο η παλάμη ανθρώπινου χεριού – κατασχέθηκαν από επαγγελματία εκτροφέα στη Νέα Νότια Ουαλία, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του είδους που έχουν καταγραφεί στην Αυστραλία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Μπάθερστ, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ, και αφορά έντομα συνολικής εκτιμώμενης αξίας που ξεπερνά τα 143.000 δολάρια.

Australian Federal Environment Department (DCCEEW )

Κατσαρίδες-γίγαντες στο μικροσκόπιο των αρχών



Μεταξύ των κατασχεθέντων βρίσκονται:

κατσαρίδες dubia

κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης (Madagascar hissing cockroaches)

Και τα δύο είδη θεωρούνται παράνομα στην Αυστραλία, καθώς η εισαγωγή, εκτροφή και εμπορία τους απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία βιοασφάλειας.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων εξωτικών ασπόνδυλων που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Σοβαρός κίνδυνος για οικοσύστημα και γεωργία

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα εξωτικά αυτά είδη:

δεν έχουν αξιολογηθεί περιβαλλοντικά

μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες

ενδέχεται να απειλήσουν την τοπική πανίδα

μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γεωργική παραγωγή

Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος ξεκαθάρισε ότι, ακόμη κι αν αποκτήθηκαν νόμιμα σε άλλη χώρα, στην Αυστραλία δεν επιτρέπεται η κατοχή ή η εμπορία τους.

The seizure included dubia cockroaches and Madagascar hissing cockroaches, both of which cannot be legally imported into Australia or kept, bred, or sold.

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«Παρακολουθούμε στενά το παράνομο εμπόριο»

Εκπρόσωπος του υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού προειδοποίησε ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν: «Βλέπουμε παράνομη εκτροφή και εμπορία εξωτικών κατσαρίδων και προειδοποιούμε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες κατοικίδιων».

Παράλληλα, τόνισε ότι όποιος εντοπίζεται να κατέχει ή να εμπορεύεται τέτοια είδη:

θα αντιμετωπίζει κατάσχεση

θα υπόκειται σε κυρώσεις βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας

Από τα εντομοτροφεία… στα ενυδρεία των ερπετών

Οι συγκεκριμένες κατσαρίδες χρησιμοποιούνται συχνά ως τροφή για:

σαύρες και άλλα ερπετά

βατράχια

ορισμένα είδη ψαριών

Ωστόσο, οι αρχές συνιστούν πλέον τη χρήση νόμιμων εναλλακτικών, όπως γρύλοι και άλλα επιτρεπόμενα έντομα.

Australian Federal Environment Department (DCCEEW )

Οι «συρίζουσες» κατσαρίδες που εντυπωσιάζουν – και ανησυχούν



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης, γνωστές και ως “hissing cockroaches”, ένα από τα μεγαλύτερα είδη στον κόσμο.

Ονομάζονται έτσι επειδή παράγουν έναν χαρακτηριστικό συριγμό ως μηχανισμό άμυνας, ικανό να τρομάξει πιθανούς θηρευτές.

Περιβαλλοντικός συναγερμός για το παράνομο εμπόριο



Η Δρ Carol Booth από το Invasive Species Council χαρακτήρισε την υπόθεση «σοκαριστική αποκάλυψη», υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό αποκαλύπτει ένα πιθανώς πολύ μεγαλύτερο δίκτυο παράνομης διακίνησης άγριας ζωής.

Όπως ανέφερε, πέρα από την απειλή εγκατάστασης ξένων ειδών στο φυσικό περιβάλλον, υπάρχει και ο κίνδυνος εισαγωγής νέων ασθενειών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Αυστραλία διαθέτει πάνω από 500 είδη ενδημικών κατσαρίδων, πολλά από τα οποία παραμένουν ελάχιστα γνωστά.

Αντιδράσεις για «δυσανάλογη» καταστολή



Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της Pet Industry Association of Australia, Anthony Ramsey, χαρακτήρισε την επιχείρηση «υπερβολική και δυσανάλογη», ζητώντας ενιαίο εθνικό πλαίσιο αντιμετώπισης παρόμοιων υποθέσεων.

Τι θα γίνει με τις κατασχεμένες κατσαρίδες

Οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει την ευθανασία και την καταστροφή των κατασχεμένων εντόμων.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για πιθανές ευρύτερες διασυνδέσεις στο παράνομο εμπόριο εξωτικών ειδών.

Με πληροφορίες από Guardian και BBC και dcceew.gov.au