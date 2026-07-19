Καύσωνας διαρκείας από τη Δευτέρα: Έως και 43 βαθμούς ο υδράργυρος - Πότε έρχεται η «ανάσα» δροσιάς

Ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τη χώρα από τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ενώ ουσιαστική αποκλιμάκωση του καύσωνα αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες:

Την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 41-42 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά στους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σε προγνωστικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, ο οποίος επισυνάπτεται, παρουσιάζονται ενδεικτικές μέγιστες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, την Τετάρτη 22 Ιουλίου η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα επιμείνει.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.