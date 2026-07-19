Πρώτο κύμα καύσωνα: Η Αθήνα «ψήνεται» - Με βεντάλιες και ομπρέλες, πολίτες και τουρίστες

Το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία του, με τις υψηλές θερμοκρασίες να δυσκολεύουν την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας.

Από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, Αθηναίοι και τουρίστες κυκλοφορούν με βεντάλιες, ομπρέλες και μπουκάλια νερού, ενώ αρκετοί αναζητούν λίγη δροσιά στα σιντριβάνια της πλατείας Συντάγματος.

Ήδη από τις 12:00 ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα, με τη θερμοκρασία να συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

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Έως 41 βαθμούς ο υδράργυρος

Τα πρώτα δείγματα του καύσωνα είχαν φανεί ήδη από το Σάββατο (18/07), όταν στην Κόνιτσα καταγράφηκαν 40,4 βαθμοί Κελσίου.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πρόκειται για την τρίτη πιο καθυστερημένη καταγραφή θερμοκρασίας άνω των 40 βαθμών από το 2011.

Ο μετεωρολόγος και διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου, Κώστας Λαγουβάρδος, εκτιμά ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε ημέρες.

«Από την Κυριακή έως και την Τετάρτη θα δούμε σε αρκετές περιοχές θερμοκρασίες 39 με 41 βαθμούς. Πρόκειται για έναν καύσωνα διάρκειας τεσσάρων-πέντε ημερών, ο οποίος θέλει προσοχή», ανέφερε.

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να αγγίζει τους 40°C, ενώ έως 41°C προβλέπονται στη Θεσσαλία. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ η εξασθένηση των ανέμων θα διατηρήσει τη ζέστη και στα νησιά.

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Πότε υποχωρεί ο καύσωνας

Το κύμα ζέστης αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα επιστρέψει σταδιακά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Παράλληλα, την Παρασκευή δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Μέχρι τότε, οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.