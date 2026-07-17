Θερμική εισβολή: Προ των πυλών ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού

Από το Σαββατοκύριακο ξεκινάει ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και τη βορειοδυτική Αφρική θα κινηθούν προς τη χώρα μας, ανεβάζοντας τον υδράργυρο ακόμη και στους 40 oC.

Το Σάββατο (18/7), οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, στη Θεσσαλία, την Αιτωλοακαρνανία, την Αργολίδα και τη Λακωνία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38-40 oC, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στους 34-37, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δε θα ξεπεράσει τους 30-33 oC.

Παράλληλα, περιορισμένη αστάθεια θα επικρατήσει στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και κυρίως της Μακεδονίας. Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 με αυξημένη υγρασία.

Την Κυριακή (19/7), η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και στη Θεσσαλία, την Αιτωλοακαρνανία, και τη Βοιωτία θα φτάσει τους 39-41 oC. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 34-38 oC, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δε θα ξεπεράσει τους 32-35 oC. Περιορισμένη αστάθεια αναμένεται στην ανατολική Μακεδονία, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και τη βόρεια Στερεά.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 34 με αυξημένη υγρασία.

Τη Δευτέρα (20/7) και την Τρίτη (21/7) η θερμή μεταφορά θα ενταθεί και σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 38-40 και τοπικά θα φτάσει τους 41-42 oC. Την Τετάρτη κυρίως στη βόρεια χώρα θα υποχωρήσει η θερμοκρασία, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.