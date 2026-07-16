Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Καιρός Καύσωνας Πρόγνωση καιρού

Καιρός: Έρχεται τετραήμερος καύσωνας με θερμοκρασίες έως 42°C – Πότε κορυφώνεται

Το Σαββατοκύριακο, η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών θα ενταθεί από τα δυτικά.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού αναμένεται από το Σάββατο (18/7) μέχρι την ερχόμενη Τρίτη (21/7), οπότε και ο υδράργυρος σε ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα θα ανέβει πάνω από τους 40 και τοπικά τη Δευτέρα και την Τρίτη στους 41-42 βαθμούς.

Την Παρασκευή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά και στη Μακεδονία και κυρίως στην κεντρική και ανατολική θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ λίγες μπόρες αναμένονται και στην Πίνδο, με τα φαινόμενα αργά το βράδυ να εξασθενούν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4-6 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34-36 και τοπικά στη δυτική Ελλάδα τους 37-39οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-36oC, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά και θα εκδηλωθούν εκεί μπόρες και λίγες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34oC, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο, η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών θα ενταθεί από τα δυτικά και ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35-38 και τοπικά τους 39-41oC.

@flashgrofficial

🔥 Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι προ των πυλών! Από το Σάββατο έως και την Τρίτη ο υδράργυρος θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους 40°C σε αρκετές περιοχές της χώρας, με το Σαββατοκύριακο να φέρνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι στιγμής. 🌡️ Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες μόνο απογευματινές μπόρες σε Μακεδονία και Πίνδο, ενώ τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά στο Αιγαίο. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου ( @papaioannou_dim ) 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ( @xristina.kapa.13 )

♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Καιρός Καύσωνας Πρόγνωση καιρού

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader