Καιρός: Έρχεται τετραήμερος καύσωνας με θερμοκρασίες έως 42°C – Πότε κορυφώνεται

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού αναμένεται από το Σάββατο (18/7) μέχρι την ερχόμενη Τρίτη (21/7), οπότε και ο υδράργυρος σε ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα θα ανέβει πάνω από τους 40 και τοπικά τη Δευτέρα και την Τρίτη στους 41-42 βαθμούς.

Την Παρασκευή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά και στη Μακεδονία και κυρίως στην κεντρική και ανατολική θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ λίγες μπόρες αναμένονται και στην Πίνδο, με τα φαινόμενα αργά το βράδυ να εξασθενούν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4-6 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34-36 και τοπικά στη δυτική Ελλάδα τους 37-39οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-36oC, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά και θα εκδηλωθούν εκεί μπόρες και λίγες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34oC, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο, η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών θα ενταθεί από τα δυτικά και ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35-38 και τοπικά τους 39-41oC.