Πλησιάζουν τα πρώτα... 40άρια - Ο καιρός την Τετάρτη

Σταδιακά, πιο θερμές αέριες μάζες θα προσεγγίσουν τη χώρα μας από τη βορειοδυτική Αφρική και την Ιταλία, ανεβάζοντας τον υδράργυρο από την Τετάρτη (15/7) και κυρίως το Σαββατοκύριακο (18-19/7), οπότε και θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, τοπικά για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι.

Την Τετάρτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά και μόνο στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας υπάρχει πιθανότητα για σύντομες μπόρες αργά το απόγευμα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-6 και στο ανατολικό-νοτιοανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις με ασθενείς εντάσεις 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33-35 και τοπικά τους 36-38οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-36oC, με βοριάδες 3-4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι κυρίως γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33oC, με νότιους ανέμους κυρίως 3-4 μποφόρ.

Από την Πέμπτη (16/7) θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία ειδικά στη δυτική Ελλάδα, ενώ σε συνδυασμό με τα ισχυρά μελτέμια και την Πέμπτη και την Παρασκευή ο κίνδυνος για πυρκαγιές θα είναι πολύ υψηλός.