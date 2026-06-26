Καύσωνες και εργασία: Η παραγωγικότητα μειώνεται έως και 25% προειδοποιούν οι ειδικοί

Την ανάγκη θέσπισης ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των εργαζομένων από την ακραία ζέστη αναδεικνύει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων (ETUI), την ώρα που η Ευρώπη καταγράφει νέα ρεκόρ θερμοκρασιών.

130 εκατομμύρια εργαζόμενοι εκτεθειμένοι στη ζέστη

Το ETUI, ερευνητικό κέντρο που συνδέεται με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, παρουσίασε έκθεση με προτάσεις για την προστασία της υγείας των εργαζομένων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το Euronews.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, περίπου 130 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη εκτίθενται σε θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 277.000 εργατικά ατυχήματα που σχετίζονται με τη ζέστη, ενώ 230 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, έρευνα του EU-OSHA για το 2025 έδειξε ότι περίπου ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι εκτέθηκε σε ακραίες θερμοκρασίες κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ευρωπαϊκό Νότο»

Ο καθηγητής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ανδρέας Φλούρης, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης, υπογράμμισε ότι οι συνέπειες των καυσώνων δεν περιορίζονται πλέον στις χώρες της νότιας Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, τα περισσότερα ατυχήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στον Νότο, ωστόσο οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώνονται πλέον στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

«Ο Νότος ήταν ήδη θερμός και αντιμετώπιζε το πρόβλημα. Ωστόσο, η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη ακολουθούν πλέον με ταχύτατους ρυθμούς», επισήμανε.

Reuters

Έως και 25% απώλεια παραγωγικότητας

Η έκθεση εστιάζει και στις οικονομικές συνέπειες της ακραίας ζέστης.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Φλούρη, η ιδανική θερμοκρασία για εργασία είναι οι 16 βαθμοί Κελσίου. Από εκεί και πάνω, κάθε αύξηση κατά έναν βαθμό συνεπάγεται κατά μέσο όρο απώλεια παραγωγικότητας περίπου 2%.

Κατά τη διάρκεια ενός τυπικού καύσωνα στη νότια Ευρώπη, οι απώλειες παραγωγικότητας φτάνουν το 20%-25%, ενώ στην κεντρική Ευρώπη κυμαίνονται μεταξύ 8% και 14%. Ακόμη και στις σκανδιναβικές χώρες καταγράφονται ετήσιες απώλειες από 3% έως 6% εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

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Πρόταση για υποχρεωτική αξιολόγηση κινδύνου

Οι συντάκτες της έκθεσης προτείνουν την υιοθέτηση ειδικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους κινδύνους που προκαλεί η ζέστη στους χώρους εργασίας.

Ο ερευνητής του ETUI, Marouane Laabbas-el-Guennouni, τόνισε ότι η βασική πρόταση αφορά την υποχρεωτική αξιολόγηση των κινδύνων θερμικής καταπόνησης από τους εργοδότες.

Όπως σημείωσε, μόνο μέσω της συστηματικής καταγραφής και αξιολόγησης των κινδύνων μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και πρόληψη ατυχημάτων που σχετίζονται με την έκθεση στη ζέστη.

Θερμοκρασία, υγρασία και άνεμος

Η έκθεση προτείνει επίσης την υιοθέτηση ενός πιο ολοκληρωμένου δείκτη αξιολόγησης της θερμικής καταπόνησης.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η θερμοκρασία από μόνη της δεν αρκεί για να αποτυπώσει τον πραγματικό κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό προτείνουν να λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως η υγρασία και η ταχύτητα του ανέμου κατά την εκτίμηση των συνθηκών εργασίας.

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«Οι καύσωνες είναι προβλέψιμοι και μπορούν να προληφθούν»

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ακραία θερμικά φαινόμενα αποτελούν πλέον μετρήσιμα και προβλέψιμα γεγονότα, γεγονός που επιτρέπει τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Όπως τονίζουν, η προσαρμογή των χώρων εργασίας στη νέα κλιματική πραγματικότητα αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας εκατομμυρίων εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.