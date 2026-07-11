Κεφαλονιά: Έκτακτη συνεδρίαση για τις κατολισθήσεις στην παραλία Μύρτος

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Με αντικείμενο την αξιολόγηση των πρόσφατων κατολισθητικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν σύγκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε το πόρισμα της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), η οποία είχε συνεδριάσει εκτάκτως για την αξιολόγηση των κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή.

Στόχος της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων και η λήψη των απαραίτητων ενεργειών για την προστασία του κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε:

η υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π.,

η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των αρμόδιων Δήμων,

η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασης, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας κατοίκων και επισκεπτών.