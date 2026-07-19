Ο οδηγός της παραλίας: Τι ισχύει για ρακέτες, SUP και ελεύθερο κάμπινγκ - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Καθώς η καλοκαιρινή έξοδος κορυφώνεται και οι παραλίες γεμίζουν, οι Αρχές και οι επαγγελματίες των θαλάσσιων δραστηριοτήτων υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια των λουόμενων και η προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτουν την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων.

Παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση SUP, το ελεύθερο κάμπινγκ, την ηχορύπανση, τις ρακέτες και τη θαλάσσια ρύπανση μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλά πρόστιμα. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης, οι κυρώσεις ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

SUP και θαλάσσια μέσα: Το σωσίβιο είναι απαραίτητο

Για τη χρήση σανίδας όρθιας κωπηλασίας, γνωστής ως SUP, προβλέπεται ότι επάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Η απομάκρυνση από την ακτή επιτρέπεται έως τις σημαδούρες ή, όπου δεν υπάρχουν, μέχρι την απόσταση που ορίζεται από τους σχετικούς κανόνες ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, η χρήση SUP απαγορεύεται πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, η μη χρήση σωσιβίου μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ για κίνηση εκτός των επιτρεπόμενων ορίων προβλέπονται πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ.

Η χρήση σωσιβίου, πάντως, δεν αφορά μόνο το SUP. Θεωρείται βασικός κανόνας ασφαλείας και για δραστηριότητες όπως το κανό, το θαλάσσιο ποδήλατο και άλλα μέσα αναψυχής.

Ο Βασίλης Φαρφαράς, επαγγελματίας στον χώρο των θαλάσσιων σπορ στην Καλαμάτα, επισημαίνει μιλώντας στην ΕΡΤ ότι το σωσίβιο πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα, ανεξάρτητα από την εμπειρία ή την ηλικία του λουόμενου.

Όπως σημειώνει, αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να υποτιμούν τους κινδύνους, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να παρέχουν αναλυτικές οδηγίες πριν από κάθε ενοικίαση εξοπλισμού. Η ανάγκη ενημέρωσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς όλο και περισσότεροι αγοράζουν πλέον δικό τους SUP ή άλλο θαλάσσιο εξοπλισμό.

Ρακέτες χωρίς να κινδυνεύουν οι λουόμενοι

Η χρήση ρακετών στις παραλίες επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου αυτοί υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παίκτες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προκαλούν όχληση και, κυρίως, ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους.

Όταν διαπιστώνεται ενόχληση ή κίνδυνος τραυματισμού, μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Πρόστιμα για δυνατή μουσική και ρύπανση

Η χρήση φορητών ηχείων σε ένταση που προκαλεί ηχορύπανση μπορεί επίσης να επιφέρει κυρώσεις. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα κυμαίνονται, κατά περίπτωση, από 200 έως 500 ευρώ, ενώ όταν η παράβαση αφορά σκάφος το ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2.000 ευρώ.

Ακόμη αυστηρότερη είναι η αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Ανάλογα με την έκταση, τη φύση και τις συνέπειες της παράβασης, τα πρόστιμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλά και, σε σοβαρές περιπτώσεις, να ανέλθουν έως και τις 58.000 ευρώ.

Τι ισχύει για το ελεύθερο κάμπινγκ

Για το ελεύθερο κάμπινγκ σε παραλίες και άλλους μη αδειοδοτημένους χώρους προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο. Ανάλογα με τη φύση της παράβασης και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπιστώνεται, ενδέχεται να κινηθεί και η αυτόφωρη διαδικασία.

Οι έλεγχοι εντείνονται ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν αυξάνεται σημαντικά η παρουσία πολιτών σε παραλίες και προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι στόχος των κανόνων δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων, αλλά η πρόληψη ατυχημάτων, η ασφαλής συνύπαρξη των λουόμενων και η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.

Όπως υπογραμμίζουν και οι επαγγελματίες του κλάδου, η εξοικείωση με τη θάλασσα δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό. Η σωστή ενημέρωση, η χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και η τήρηση των οδηγιών αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις ώστε η καλοκαιρινή διασκέδαση να παραμένει ασφαλής για όλους.