Κεφαλονιά: Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στα Μαυράτα - Ένα αεροπλάνο στην κατάσβεση

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κεφαλονιά, καθώς φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Μαυράτα το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, εθελοντές και ένα αεροσκάφος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026

Η πυρκαγιά φαίνεται πως μαίνεται σε δύσβατο σημείο, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες.

Φωτό: inkefalonia.gr