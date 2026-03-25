Κεφαλονιά: Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στα Μαυράτα - Ένα αεροπλάνο στην κατάσβεση
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Κεφαλονιά, καθώς φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Μαυράτα το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, εθελοντές και ένα αεροσκάφος.
Η πυρκαγιά φαίνεται πως μαίνεται σε δύσβατο σημείο, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες.