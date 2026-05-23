Κίνα: Στους 82 αντί για 90 οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο - Αγνοούνται δύο εργαζόμενοι

Το Πεκίνο αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω τον απολογισμό της έκρηξης που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο της χώρας, κάνοντας λόγο για 82 νεκρούς από 90 που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, η μεταλλευτική εταιρεία ευθύνεται για «σοβαρές παραβάσεις», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Συνολικά 247 ανθρακωρύχοι βρίσκονταν κάτω από τη γη μέσα στο ορυχείο του Λουσενγιού όταν σημειώθηκε η έκρηξη χθες, Παρασκευή, το βράδυ.



«Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 82 ανθρώπους. Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων και οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα. Και 128 άλλοι άνθρπωοι τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται», δήλωσε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ο Τσεν Σιανγκγιάνγκ, δήμαρχος της πόλης Τσανγκζί της επαρχίας Σανσί όπου βρίσκεται το ανθρακωρυχείο, σε απόσταση 500 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πεκίνου.



Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης και υγείας έχουν αναπτύξει 755 μέλη τους στον τόπο του δυστυχήματος.



Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται για τη φονική έκρηξη στο ανθρακωρυχείο κάνουν λόγο για «σοβαρές παραβάσεις» που έχει διαπράξει η μεταλλευτική εταιρεία, σύμφωνα πάντα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.



«Προκαταρκτικές αξιολογήσεις δείχνουν ότι η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το ανθρακωρυχείο είναι ένοχη για σοβαρές παραβάσεις του νόμου», δήλωσαν αξιωματούχοι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε από το CCTV.