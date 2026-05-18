«Κλείνει» άδοξα η έρευνα για τον μικρό Μπεν: «Δε θα σταματήσω να ψάχνω» επιμένει η μητέρα

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την εξαφάνιση του μικρού Μπεν Νίνταμ στην Κω, η υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία -και όχι μόνο- περνά σε νέα καμπή καθώς οι Αρχές κλείνουν τον φάκελο, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την ενεργή έρευνα για τον εντοπισμό του παιδιού, προκαλώντας σοκ και οργή στη μητέρα του, Κέρι Νίνταμ, η οποία επιμένει πως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή όσο δεν υπάρχουν απαντήσεις.

Ο Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε τον Ιούλιο του 1991, έξω από το αγρόκτημα που ανακαίνιζαν οι παππούδες του στο χωριό Ηρακλής της Κω. Από εκείνη την ημέρα δεν βρέθηκε ποτέ κανένα ίχνος του, με την υπόθεση να εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια εξαφάνισης παιδιού στην Ευρώπη.

South Yorkshire Police have told Kerry Needham they will no longer be investigating her son's disappearance and it will now be entirely down to the Greek Police to undertake any future inquiries #HelpFindBen #FindBenNeedham @findbenneedham @findbengreek https://t.co/6EvOaqkmRD — Caroline Lyons (@clyons_wilts) May 17, 2026

Η απόφαση που «λύγισε» τη μητέρα του



Η Κέρι Νίνταμ, σήμερα 51 ετών, δήλωσε συντετριμμένη από την απόφαση των βρετανικών αρχών να αποσυρθούν ουσιαστικά από την έρευνα, περιοριζόμενες πλέον μόνο σε υποστηρικτικό ρόλο προς τις ελληνικές αρχές.

«Για σχεδόν 35 χρόνια παλεύουμε καθημερινά για να μην ξεχαστεί ο Μπεν. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην αλήθεια. Αυτό μοιάζει σαν ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε ως «απόλυτο σοκ».

Παράλληλα, η ίδια έχει ήδη απευθυνθεί στη βρετανική κυβέρνηση ζητώντας παρέμβαση ώστε να ανατραπεί η απόφαση της αστυνομίας.



Η θεωρία του ατυχήματος και η έλλειψη αποδείξεων



Η υπόθεση είχε περάσει για χρόνια στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας, μέχρι που το 2011 ανέλαβε ενεργό ρόλο η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν δύο μεγάλες έρευνες στο αγρόκτημα όπου εθεάθη τελευταία φορά ο μικρός Μπεν, το 2011 και το 2016.

Ο επιθεωρητής Τζον Κάζινς είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θεωρεί πιθανό το παιδί να ενεπλάκη σε κάποιο δυστύχημα κοντά στο σημείο της εξαφάνισης.

Ωστόσο, ποτέ δεν βρέθηκαν αδιάσειστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία, γεγονός που κρατά ζωντανά τα ερωτήματα γύρω από το τι πραγματικά συνέβη εκείνη την ημέρα.



Η μητέρα του επιμένει: «Ο Μπεν μπορεί να ζει»



Η Κέρι Νίνταμ δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι ο γιος της μπορεί να απήχθη και να μεγάλωσε με διαφορετική ταυτότητα. Κατά καιρούς, αρκετοί άνθρωποι εμφανίστηκαν υποστηρίζοντας ότι ίσως ήταν το χαμένο παιδί, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί ποτέ κάποιος ισχυρισμός.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη ήρθε τον Μάρτιο, όταν ένας άνδρας επικοινώνησε μαζί της υποστηρίζοντας ότι ο σύντροφός του είχε δοθεί παράνομα για υιοθεσία ως παιδί και παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με τις ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες του Μπεν σε μεγαλύτερη ηλικία.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας δέχθηκε να προχωρήσει σε εξέταση DNA, ενώ αναμενόταν η εμπλοκή της Interpol για τις σχετικές διαδικασίες.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να ψάχνω»



Παρά το τέλος της ενεργής έρευνας από τη βρετανική αστυνομία, η μητέρα του Μπεν δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την αναζήτηση. «Δεν θα σταματήσω ποτέ να ψάχνω τον γιο μου», επαναλαμβάνει — κρατώντας ζωντανή μια υπόθεση που, παρά τα 35 χρόνια σιωπής, ίσως να μην έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη.