Κλείνει το ιστορικό καφενείο «Μουριά» στα Εξάρχεια - Σήμα κινδύνου για 111 χρόνια ζωής

Με κλείσιμο απειλείται άμεσα ένα από τα πιο ιστορικά καφενεία της Αθήνας, «Η Μουριά», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χαριάλου Τρικούπη και Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. Η ίδρυσή του χρονολογείται το 1915, με τη «Μουριά» να αποτελεί για πάνω από έναν αιώνα τόπο συνάντησης Εξαρχειωτών και μη, κάτω από τη σκιά των πλατύφυλλων δέντρων της.

Δυστυχώς η «Μουριά» κινδυνεύει, καθώς όπως έχει ενημερώσει ο έβδομος κατά σειρά ιδιοκτήτης του καφενείου, ο Χρήστος Βάνας, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζητά την έξωση της επιχείρησης προκειμένου να αλλάξει ο χώρος χρήσης.

Η είδηση έχει ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αντιδράσεις και έχει κινητοποιήσει πρωτοβουλίες για τη διάσωση του ιστορικού καφενείου. Θέση υπέρ της «Μουριάς» έχουν πάρει φορείς όπως η Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας, καλώντας τόσο τον Δήμο Αθηναίων όσο και το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να χαρακτηριστεί το εμβληματικό καφενείο ως νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς και να διασφαλιστεί η παρουσία του.

Ήδη στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα κείμενο συλλογής υπογραφών με τον τίτλο «Η ιστορία δεν αλλάζει χρήση - 111 χρόνια Μουριά», με το οποίο οι υπογράφοντες εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον Χρήστο Βάνα, στο αίτημά του να κηρυχτεί το καφενείο ως μνημείο.

Πηγή: Social Media

Το κείμενο συλλογής υπογραφών υπέρ της «Μουριάς»

«Η Μουριά είναι καφενείο. Η Μουριά είναι και ιατρείο και δικηγορικό γραφείο, αμφιθέατρο και νηπιαγωγείο. Είναι τα γράμματα και οι τέχνες μας. Η Μουριά που αφήνετε τα κλειδιά, η γειτονιά. Είναι η πρώτη καλημέρα.

Συνυπογράφοντας αυτό το κείμενο συμπαραστεκόμαστε στον Χρήστο Βάνα, έβδομο κατά σειρά ιδιοκτήτη του καφενείου «Η Μουριά», στο αίτημά του να κηρυχθεί ο χώρος του παραδοσιακού καφενείου νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και να μην αλλάξει η χρήση του.

Συνυπογράφοντας αυτό το κείμενο, εμείς όλοι, αντιστεκόμαστε στην προοπτική να γίνουν τα Εξάρχεια τουριστικό χωριό και κρατάμε σφιχτά με τα δόντια μας κάθε κομματάκι Εξαρχειώτικου πολιτισμού που έχει απομείνει.

Venceremos.

Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας, Χρήστος Βάνας, Αθήνα».