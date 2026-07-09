Κοινή επιστολή Ελλάδας και 8 ευρωπαϊκών χωρών για μη άμεση εφαρμογή των νεών συνοριακών ελέγχων

Σε συνέχεια των αντιδράσεων που είχαν διατυπώσει αεροδρόμια στην Ευρώπη, όπως και αεροπορικές εταιρείες, ζητώντας την αναστολή εφαρμογής των νέων συνοριακών ελέγχων με βιομετρικά στοιχεία (αίτημα που δεν έκανε αποδεκτό η ΕΕ), τώρα φαίνεται πως ενστάσεις ως προς την υλοποίηση των νέων μέτρων εκφέρονται και από τη μεριά ευρωπαϊκών κρατών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, εννέα χώρες καλούν τις Βρυξέλλες να παρατείνουν την ισχύ των μέτρων ευελιξίας ως προς την εφαρμογή του νέου συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES), καθώς δηλώνουν ανέτοιμες να καταργήσουν τις τρέχουσες δικλείδες ασφαλείας και να περάσουν στις νέες - δηλαδή στους ελέγχους με βάσει βιομετρικά στοιχεία (αποτυπώματα και σάρωση προσώπου) για ταξιδιώτες εκτός ΕΕ που εισέρχονται για πρώτη φορά στη ζώνη Σένγκεν.

Πρόκειται για τις Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ελβετία, που με κοινή τους επιστολή στις 7 Ιουλίου προς τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Magnus Brunner, ζήτησαν την παράταση του ενδιάμεσου σταδίου και το νέο σύστημα να μην τεθεί σε πλήρη ισχύ από τον Σεπτέμβριο, όπως προβλέπεται κανονικά.

Αντ' αυτού οι υπουργοί των εννέα κρατών-μελών ζητούν από την Επιτροπή να επιτρέψει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον ενσωματωμένο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης του συστήματος και μετά τις 6 Σεπτεμβρίου (προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία του μηχανισμού). Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει στις συνοριακές αρχές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναστέλλουν προσωρινά τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και τη σάρωση προσώπου των ταξιδιωτών για την αποσυμφόρηση της κίνησης.

Σύμφωνα με το Politico, στην επιστολή τονίζεται πως οι εννέα υπουργοί δεν αντιτίθενται στην εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχων με βιομετρικά στοιχεία και το υποστηρίζουν, με τις ενστάσεις να έγκεινται σε πρακτικά ζητήματα κωλύματος, καθώς όπως σημειώνουν οι πρώτοι μήνες λειτουργίας του συστήματος ανέδειξαν «σημαντικές δυσκολίες» που δεν μπορούν να υποτιμηθούν.



Στην επιστολή, οι υπουργοί ζητούν επίσης γραπτές εγγυήσεις από την Επιτροπή για το ζήτημα αυτό, πριν λήξει η ισχύς των τρεχουσών ρυθμίσεων ευελιξίας.



Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Markus Lammert, βάσει του ρεπορτάζ, «δήλωσε ότι η Επιτροπή χαιρετίζει τη "ρητή δέσμευση" των χωρών για την πλήρη εφαρμογή του EES και τη συστηματική καταγραφή όλων των ταξιδιωτών που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ», αλλά επανέλαβε ότι «η νομοθεσία περιλαμβάνει ήδη ενσωματωμένες δυνατότητες ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναστολής της συλλογής βιομετρικών δεδομένων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και δήλωσε ότι η Επιτροπή διατηρεί "στενή και εποικοδομητική επαφή" με τα "λίγα κράτη-μέλη" που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ορισμένα σημεία διέλευσης των συνόρων», συμπληρώνοντας πως «υπάρχει ισχυρή κοινή βούληση να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος παντού».



