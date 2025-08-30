Ο κολιός πλακί στο φούρνο είναι μια παραδοσιακή και νόστιμη ελληνική συνταγή, που αναδεικνύει τη γεύση του ψαριού μέσα σε πλούσια σάλτσα ντομάτας. Ο κολιός, καθαρισμένος και έτοιμος, ψήνεται μαζί με κρεμμύδια, σκόρδο, πιπεριά και αρωματικά βότανα, δημιουργώντας ένα πιάτο γεμάτο άρωμα και νοστιμιά. Το λευκό κρασί δίνει επιπλέον βάθος στη γεύση, ενώ το ελαιόλαδο εξασφαλίζει μεσογειακό χαρακτήρα. Η σάλτσα δένει ιδανικά με ψωμί ή πατάτες, κάνοντας το φαγητό χορταστικό και υγιεινό. Αποτελεί μια εύκολη και θρεπτική επιλογή για το οικογενειακό τραπέζι, συνδυάζοντας απλότητα και παραδοσιακή γεύση.

Υλικά (για 4 άτομα)

2 μεγάλοι κολιοί (καθαρισμένοι, περίπου 1 κιλό συνολικά)

4 ώριμες ντομάτες τριμμένες ή 1 κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ

2 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 πιπεριά πράσινη σε ροδέλες (προαιρετικά)

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

½ φλιτζάνι λευκό κρασί

1 φύλλο δάφνης

ρίγανη ή μαϊντανό ψιλοκομμένο

αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση