Τα μπαρμπούνια τηγανητά αποτελούν έναν από τους πιο κλασικούς και αγαπημένους μεζέδες της ελληνικής κουζίνας. Πρόκειται για ψάρια με πλούσια γεύση, που όταν τηγανιστούν σωστά αποκτούν τραγανή κρούστα εξωτερικά και παραμένουν ζουμερά στο εσωτερικό. Το αλεύρι, σε συνδυασμό με καλαμποκάλευρο, δίνει ιδιαίτερη τραγανότητα, ενώ το τηγάνισμα σε καυτό λάδι εξασφαλίζει το χρυσαφένιο τους χρώμα. Σερβίρονται ζεστά, με φρέσκο λεμόνι που απογειώνει τη γεύση τους, και συνοδεύονται ιδανικά από χωριάτικη σαλάτα ή τσίπουρο. Είναι μια απλή αλλά πεντανόστιμη συνταγή, που φέρνει στο τραπέζι άρωμα καλοκαιριού και θαλασσινή νοστιμιά.

Μπαρμπούνια τηγανητά

Υλικά (για 4 άτομα)

1 κιλό μπαρμπούνια, καθαρισμένα

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

½ φλιτζάνι καλαμποκάλευρο (προαιρετικά, για πιο τραγανή κρούστα)

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο ή σπορέλαιο για τηγάνισμα

1 λεμόνι

αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση