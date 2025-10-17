Κολυδάς: Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής στα δυτικά σε 24 ώρες - Έρχεται και τρίτο κύμα κακοκαιρίας

Μεγάλα ποσά βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά της χώρας το τελευταίο 24ωρο, με το ύψος της βροχής που έπεσε τοπικά στην Ήπειρο να ξεπερνά τα 100 χιλιοστά, τονίζει, σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, το κύμα κακοκαιρίας αυτό υποχωρεί, ενώ αναμένονται δύο ακόμα κύματα, το ένα την Κυριακή προς τη Δευτέρα και το άλλο την Τετάρτη προς Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, ο πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ αναφέρει:

«Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο. Το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στην εξέλιξη του καιρού περιμένουμε άλλα δυο κύματα:

Το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλες περιοχές.

Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω απο την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε...)».