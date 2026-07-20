Τραγωδία στην Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κόνιτσας το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην ακριτική Πουρνιά, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος, καρφωμένος σε μεταλλικά κάγκελα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 79χρονο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στον χώρο της κατοικίας του ηλικιωμένου, την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανότατα έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στα κάγκελα.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού, σύμφωνα με το epirusgate

Παράλληλα, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.