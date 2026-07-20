Σαμοθράκη: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τραυματισμένη πεζοπόρο

Επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαμοθράκης σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στη διαδρομή προς τη Γριά Βάθρα.

Πιο συγκεκριμένα, μία γυναίκα κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας σε μια από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές του νησιού, αυτής προς τη Γριά Βάθρα, έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο χέρι της.

Η ίδια κάλεσε το 112 και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής μέσω γεωεντοπισμού κατάφεραν να τη βρουν και να τη διασώσουν. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες και αφού την απεγκλώβισαν, τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.