Ελλάδα Σαμοθράκη Απεγκλωβισμός

Σαμοθράκη: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τραυματισμένη πεζοπόρο

Η γυναίκα ειδοποίησε η ίδια το 112 όταν, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, έπεσε και τραυματίστηκε στο χέρι.

Intime.
Intime.
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαμοθράκης σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στη διαδρομή προς τη Γριά Βάθρα. 

Πιο συγκεκριμένα, μία γυναίκα κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας σε μια από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές του νησιού, αυτής προς τη Γριά Βάθρα, έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο χέρι της. 

Η ίδια κάλεσε το 112 και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής μέσω γεωεντοπισμού κατάφεραν να τη βρουν και να τη διασώσουν. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες και αφού την απεγκλώβισαν, τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σαμοθράκη Απεγκλωβισμός

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader