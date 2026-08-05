Φαράγγι του Βίκου: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης πεζοπόρου

Προς διάσωση ενός πεζοπόρου έχουν προστρέξει δυνάμεις της ΕΜΑΚ στο Φαράγγι του Βίκου.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, καθώς η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων προσπαθεί να προσεγγίσει τον 51χρονο περιπατητή, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι του (πιθανό κάταγμα) κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του μετά από ατύχημα που είχε.

Ο τραυματισμένος βρίσκεται πλησίον της θέσης «Κλήμα» και αντιλαμβανόμενος ότι αδυνατεί να συνεχίσει την πεζοπορία ή να κινηθεί αυτόνομα, ειδοποίησε τις αρχές για να του παράσχουν βοήθεια.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ αναμένεται να τον μεταφέρουν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο προκειμένου να παραλάβει τον 51χρονο άνδρα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.