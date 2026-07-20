Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Η ζωή είναι καλύτερη με τα κρουασανάκια μου»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι μια μητέρα αφοσιωμένη στα παιδιά της. Έχει επιλέξει να βάλει σε δεύτερη μοίρα την τηλεοπτική της καριέρα και ασχολείται με την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Σε εκείνη έχει πέσει το μεγαλύτερο βάρος με τις υποχρεώσεις των μικρών Βλάσση και Βασίλη, όμως δεν παραπονιέται καθόλου γιατί τους βλέπει να μεγαλώνουν και δεν χάνει ούτε λεπτό από αυτή τη διαδικασία.

«Η ζωή είναι καλύτερη με τα μικρά μου κρουασανάκια», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας όμορφες, οικογενειακές στιγμές με τα δύο αγόρια της, από τις βόλτες τους στην παραλία της Βούλας. Παράλληλα μας έδειξε πως μία σύγχρονη μαμά πρέπει να έχει χρόνο να φροντίσει και τον εαυτό της, οπότε δεν σταματά καθόλου τη γυμναστική, ενώ φροντίζει και τη διατροφή της, ώστε να είναι πάντα σε φόρμα!