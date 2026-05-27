Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: «Η πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία»

Ευθεία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον απόηχο της παρουσίασης του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Μιλώντας από τη Λάρισα, όπου βρέθηκε για τη δίκη των Τεμπών, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως «κάτι δήθεν νέο», ενώ –όπως είπε– η Πλεύση Ελευθερίας ασκεί τη «πραγματική αντιπολίτευση».

«Θέλει απύθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε», επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Έκανε λόγο για «μνημόνια», «καταστολή», «ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς», αλλά και για «διαφθορά και διαπλοκή», ενώ αναφέρθηκε και σε «παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη», με ειδική μνεία στην υπόθεση στο Μάτι και στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου.

«Δεν άσκησε πραγματική αντιπολίτευση»

Σε υψηλούς τόνους, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν επιτέλεσε τον ρόλο του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την περίοδο 2019–2023.

«Παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση, αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «στρογγυλοκάθισε στη θέση του βουλευτή επί δυόμισι χρόνια» χωρίς ουσιαστική παρουσία.

Τόνισε, παράλληλα, ότι οι πέντε βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας «σηκώνουν το βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αναφερόμενη σε υποθέσεις όπως τα Τέμπη, οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αιχμές για τα funds και τους πλειστηριασμούς

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στάθηκε και στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για τα funds, υποστηρίζοντας ότι «τόλμησε να μιλήσει» για ένα ζήτημα στο οποίο φέρει ευθύνη.

Όπως ανέφερε, τα funds εισήχθησαν με νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και το 2017, συνδέοντάς τα με τους πλειστηριασμούς.

«Δεν θα τα φέρουν τα καλύτερα ούτε οι πολιτικοί Πινόκιο», σχολίασε αιχμηρά, κατηγορώντας πολιτικά πρόσωπα ότι «περιφρονούν τον κόσμο».

Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σε πιο ήπιους τόνους, απάντησε για το ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης της Μαρία Καρυστιανού.

Υπενθύμισε ότι πρόκειται για μητέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών και τόνισε ότι προτεραιότητα είναι ο αγώνας για δικαίωση.

«Στόχος είναι οι γονείς, οι συγγενείς και τα θύματα να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή σύμπνοια και ομόνοια», ανέφερε, επισημαίνοντας τη σημασία της ενότητας στην αναζήτηση δικαιοσύνης.