Κοντοσούβλι: Το ελληνικό πιάτο που κατέκτησε την κορυφή του Taste Atlas

Το ελληνικό κοντοσούβλι βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας γαστρονομικής λίστας του Taste Atlas, κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα με χοιρινό για τον Ιούλιο του 2026.

Το παραδοσιακό ελληνικό έδεσμα περιγράφεται ως ένα πιάτο με μεγάλα κομμάτια χοιρινού κρέατος, τα οποία μαρινάρονται σε ένα μείγμα βοτάνων και μπαχαρικών, περνιούνται στη σούβλα και ψήνονται αργά στα κάρβουνα.

Η χαρακτηριστική του γεύση προκύπτει από την πλούσια μαρινάδα, που περιλαμβάνει αυθεντικά ελληνικά υλικά όπως σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, πάπρικα, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και κόκκινο κρασί. Το αποτέλεσμα είναι ζουμερό κρέας με έντονα αρώματα και τραγανή εξωτερική κρούστα.

Ένα πιάτο με παράδοση και παρουσία όλο τον χρόνο

Παρότι το κοντοσούβλι έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τα γιορτινά τραπέζια και το Πάσχα, αποτελεί σταθερή επιλογή σε ταβέρνες και ψητοπωλεία σε όλη την Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η δημοφιλία του οφείλεται τόσο στη γεύση του όσο και στην ευελιξία της παρασκευής του, καθώς εκτός από χοιρινό μπορεί να γίνει με μοσχάρι, κοτόπουλο, αρνί ή κατσίκι και να ψηθεί στη σούβλα, στον φούρνο μέσα σε λαδόκολλα ή στη γάστρα.

Τα μυστικά για ζουμερό και νόστιμο κοντοσούβλι

Για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, το κρέας πρέπει να κοπεί σε σωστά κομμάτια και να περιέχει την απαραίτητη ποσότητα λίπους, ώστε να παραμείνει μαλακό και ζουμερό κατά το ψήσιμο.

Η μαρινάδα αποτελεί βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με τον χρόνο παραμονής του κρέατος σε αυτή να παίζει καθοριστικό ρόλο. Ιδανικά, το κρέας πρέπει να μαριναριστεί για τουλάχιστον 12 ώρες, ώστε να απορροφήσει τα αρώματα και να μαλακώσει.

Σημαντικό ρόλο έχει και το όξινο στοιχείο της μαρινάδας, όπως το κρασί, ο χυμός λεμονιού ή πορτοκαλιού, το ξίδι ή το γιαούρτι, καθώς βοηθά στη διάσπαση των ινών του κρέατος.

Κατά το σούβλισμα, η λεπτή και μακριά βέργα θεωρείται η καταλληλότερη, ενώ τα κομμάτια πρέπει να τοποθετούνται σφιχτά μεταξύ τους για να διατηρούν τους χυμούς τους.

Το αργό ψήσιμο κάνει τη διαφορά

Το μυστικό για το καλύτερο κοντοσούβλι είναι το αργό ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά, ώστε η θερμότητα να φτάσει μέχρι το εσωτερικό του κρέατος χωρίς να το στεγνώσει.

Σερβίρεται ιδανικά με ψητά λαχανικά, σαλάτες, πατάτες, αλοιφές, αλλά και με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ή μια μπύρα.

Στη λίστα του Taste Atlas με τα 50 καλύτερα χοιρινά πιάτα στον κόσμο βρίσκεται επίσης μία ακόμη ελληνική παραδοσιακή επιλογή, η γουρουνοπούλα, η οποία κατέλαβε την 44η θέση.