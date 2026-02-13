Κώστας Αρβανίτης: «Στο Στρασβούργο κρίνεται η επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου»

Σε μια εκρηκτική συγκυρία για την Ευρώπη και την Ελλάδα, ο αντιπρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης, ανοίγει τα χαρτιά του στον Άκη Γκάτζιο και το anagnostis.org. Από το Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής συνδέει τις μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες των Βρυξελλών με την καθημερινότητα στην ελληνική περιφέρεια, προειδοποιώντας για κινδύνους που αφορούν από το πιάτο μας μέχρι την τσέπη μας και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Ο κος Αρβανίτης περιέγραψε μια δύσκολη πραγματικότητα για την ελληνική ύπαιθρο, εστιάζοντας στις εμπορικές συμφωνίες που απειλούν την παραγωγή και στο σοβαρό έλλειμμα προστασίας των εργαζομένων στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα για όσα τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης για τη συμφωνία Mercosur μέχρι το παρασκήνιο των ευρωπαϊκών πιέσεων για τα Τέμπη και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.