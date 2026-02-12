Γιώργος Αυτιάς στο anagnostis: Τα 72 προϊόντα «ασπίδα» και το ψηφιακό ευρώ

Στο Στρασβούργο, ο Γιώργος Αυτιάς δείχνει να μην ξεχνά τη γλώσσα της ελληνικής καθημερινότητας. Σε μια αναλυτική κουβέντα με τον Άκη Γκάτζιο, ο ευρωβουλευτής άφησε στην άκρη τις ξύλινες εκφράσεις και μίλησε για όσα «καίνε» την Αργολίδα και την υπόλοιπη Πελοπόννησο: από τα ευρώ που χάνονται στις προμήθειες των τραπεζών μέχρι την αγωνία του παραγωγού που βλέπει τα προϊόντα του να απειλούνται από τις διεθνείς συμφωνίες.

