Δήμος Ναυπλιέων: Αναπλάσεις με κυβόλιθους και πεζοδρόμηση στο επίκεντρο

Σε παρεμβάσεις που, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έρχονται να καλύψουν εκκρεμότητες δεκαετιών, προχωρά ο Δήμος Ναυπλιέων, με έργα σε κοινόχρηστους χώρους, σχολικές μονάδες και στο οδικό δίκτυο της πόλης. Οι εργασίες αφορούν τόσο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση περιοχών του Ναυπλίου όσο και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με έμφαση σε σημεία αυξημένης καθημερινής διέλευσης πολιτών και μαθητών.

Διαβάστε περισσότερα για τις αναπλάσεις που σχεδιάζει ο δήμος στο Ναύπλιο.