Κρήτη: Αγωνία για 5χρονο που παρασύρθηκε από IX στον Άγιο Νικόλαο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Άγιο Νικόλαο.

Το ατύχημα σημειώθηκε χθες (28/9) το απόγευμα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων και παραμένει διασωληνωμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες το αγοράκι φέρει σοβαρές κακώσεις και κατάγματα.

Ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος.