Δένδιας: Σε 35 μήνες επιχειρησιακά έτοιμος ο αντιαεροπορικός θόλος - Τα 10 προγράμματα του εξοπλιστικού

Σε 35 μήνες από σήμερα, η Ελλάδα θα διαθέτει πλήρως επιχειρησιακό αντιαεροπορικό αμυντικό θόλο που θα καλύπτει το σύνολο της εθνικής επικράτειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, μετά την έγκριση των προγραμμάτων από το ΚΥΣΕΑ, σε μια παρουσίαση που σηματοδοτεί ίσως τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του συστήματος εθνικής άμυνας των τελευταίων δεκαετιών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε για επάλληλους θόλους πάνω από ολόκληρη τη χώρα, ενταγμένους σε ένα ενιαίο, ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, στο οποίο η εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει με ποσοστό που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται, όπως τόνισε, για μια θεμελιώδη αλλαγή αντίληψης: οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα ενιαίο, «έξυπνο» σύστημα, ικανό να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί δεδομένα από κάθε πηγή, σε πραγματικό χρόνο.

Από το C4I στο C5ISRT

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής, αναφέρθηκε στη μετάβαση από το σύστημα C4I σε ένα πολύ πιο σύνθετο δίκτυο, το C5ISRT.

Όπως εξήγησε, το «C5» αντιστοιχεί στις λέξεις Command, Control, Compute, Communicate και Cyber, δηλαδή διοίκηση, έλεγχο, υπολογιστική ισχύ, επικοινωνίες και κυβερνοάμυνα. Το «ISR» καλύπτει τις λειτουργίες συλλογής πληροφοριών, αναγνώρισης και επιτήρησης (Intelligence, Reconnaissance, Surveillance), ενώ το «Τ» - όπως σημείωσε ο υπουργός, το πιο κρίσιμο στοιχείο όλων - αφορά τη στόχευση (Target).

Στην πράξη, πρόκειται για ένα ενιαίο σύστημα που θα συγκεντρώνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων της χώρας, από τα μεγαλύτερα ραντάρ και συστήματα παρακολούθησης μέχρι την κάμερα στο κράνος κάθε στρατιώτη στο πεδίο. Μια αρχιτεκτονική, δηλαδή, που δεν αναβαθμίζει απλώς επιμέρους συστήματα, αλλά αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις «βλέπουν», αποφασίζουν και αντιδρούν.

Στάδια και χρονοδιάγραμμα

Το κεντρικό στοίχημα του σχεδιασμού είναι ο αντιαεροπορικός θόλος, ο οποίος, σύμφωνα με τον υπουργό, θα είναι πλήρως επιχειρησιακά έτοιμος σε 35 μήνες.

Ο κ. Δένδιας διευκρίνισε πάντως πως αυτό αφορά την τελική ολοκλήρωση του προγράμματος, καθώς τα επιμέρους συστήματα θα παραδίδονται σταδιακά, σε διαδοχικές φάσεις, μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του δικτύου.

Τα ισραηλινά συστήματα που αναμένεται να αναλάβουν κρίσιμους ρόλους στα επιμέρους επίπεδα της ελληνικής αεράμυνας είναι τα David’s Sling, Spyder και Barak MX. Πρόκειται για προηγμένα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από κορυφαίες ισραηλινές αμυντικές εταιρείες, με το David’s Sling να αποτελεί προϊόν της Rafael Advanced Defense Systems σε συνεργασία με τη Raytheon, το Spyder να έχει αναπτυχθεί από τη Rafael με τη συνδρομή της Ισραηλινής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (IAI) και το Barak MX να αποτελεί σχεδίαση της ίδιας της IAI.

Ο Πηγαίος Κώδικας ως «κόκκινη γραμμή»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στο ζήτημα του πηγαίου κώδικα των συστημάτων που αποκτά η χώρα. Όπως ξεκαθάρισε, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποκτούν, και δεν πρόκειται να αποκτήσουν, πλην ελάχιστων εξειδικευμένων εξαιρέσεων, οπλικά συστήματα των οποίων ο πηγαίος κώδικας δεν θα βρίσκεται υπό εθνικό έλεγχο.

Ο κανόνας αυτός, σημείωσε, ισχύει με απόλυτη αυστηρότητα για τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, τα οποία χαρακτήρισε κομβικά όχι απλώς για την εθνική κυριαρχία, αλλά για την ίδια την εθνική ύπαρξη. Η απόκτηση συστήματος χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα θα σήμαινε αδυναμία παρέμβασης στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξή του, με κίνδυνο η χώρα να καταστεί «όμηρος» τρίτου προμηθευτή. Για τον λόγο αυτό, όπως τόνισε ο υπουργός, κάθε σύστημα που αποκτάται πλέον θα συνοδεύεται από πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

Τρία C-390 Millennium για την Πολεμική Αεροπορία

Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων εντάσσεται και η απόκτηση τριών αεροσκαφών C-390 Millennium, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα το 2027. Πρόκειται για αεροσκάφη με κινητήρες τζετ, που προσφέρουν διπλάσια ταχύτητα μεταφοράς σε σχέση με τα υφιστάμενα μέσα - ωστόσο, όπως ανέφερε ο υπουργός, αυτό δεν ήταν το βασικό κριτήριο επιλογής τους.

Τα C-390 συνδυάζουν τη μεταφορά προσωπικού με δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού, μπορώντας να ανεφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Rafale και των Mirage, παρατείνοντας έτσι την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, ιδίως των Rafale, κάτι που ο υπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό. Τα αεροσκάφη μπορούν επίσης να μετατραπούν σε κινητά νοσοκομεία, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως πρόκειται για την πρώτη φορά που η Πολεμική Αεροπορία αποκτά τόσο σύντομα τόσο ικανά μεταφορικά μέσα, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντικό βήμα για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του C-390, όπως εξήγησε, αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο της συντήρησης -τόσο του αεροσκάφους όσο και των κινητήρων- θα μπορεί να πραγματοποιείται εντός Ελλάδας, με τις υπάρχουσες υποδομές ή με δυνατότητες που θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους κατασκευαστές και προμηθευτές. Αυτό, σύμφωνα με τον υπουργό, θα αποτρέψει το φαινόμενο αεροσκάφη να παραμένουν εκτός υπηρεσίας για ενάμιση χρόνο, λόγω αποστολής τους στο εξωτερικό για συντήρηση, ενώ και ο κύκλος συντήρησης του συγκεκριμένου τύπου είναι σημαντικά συντομότερος σε σχέση με άλλα αεροσκάφη του στόλου.

«Άρα γι' αυτό και βλέπετε ότι σε πρώτη φάση παίρνουμε τρία αεροσκάφη. Γιατί θεωρούμε ότι ο χρόνος χρήσης τους είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερος από ότι αν παίρναμε τρία αεροσκάφη άλλης κατασκευής», όπως τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Τι περιλαμβάνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα

Ο αντιαεροπορικός Θόλος

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Μη επανδρωμένα Αεοροχήματα

Σύστημα Μη Επανδρωμένων Σκαφών HERON 1

Μικροί Δορυφόροι SAR

Διόπτρες Νυχτερινής Παρατήρησης

Νέα Μεταφορικά Αεροσκάφη C-390 Millenium

Υποβρύχια Οχήματα

Αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ

Πύραυλοι HellFire με καθοδήγηση Laser