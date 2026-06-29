Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Γνώμες Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ Ρόδος

Λαμπερός γάμος στη Ρόδο με αύρα ΠΑΣΟΚ

Caption
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

To ερπνόν μετά του ωφελίμου συνδύασε το Σαββατοκύριακο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έκανε περιοδεία στη Ρόδο αλλά η επίσκεψη στο σμαραγδένιο νησί περιελάμβανε και λαμπερές κοινωνικές υποχρεώσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (και σχεδόν η μισή Χαριλάου Τρικούπη) ήταν καλεσμένος στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου δημάρχου Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023.

Ο γιος του Στέργος, διατηρεί προσωπική φιλία με τον κ. Ανδρουλάκη, ενώ μετέχει και στη γραμματεία προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και το γεγονός αυτό μετέτρεψε την ένωσή του με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Κατερίνα Κωσταρίδη σε μείζονα πασοκική συνάντηση.  

Ο κατάλογος μακρύς και ατελείωτος, περιορίζομαι στους βασικούς που έδωσαν το παρών. Έχουμε και λέμε: Παύλος Χρηστίδης που ήταν και κουμπάρος, Δημήτρης Μάντζος, Μανώλης Χριστοδουλάκης Ηρακλής Δρούλιας, Γιώργος Νικητιάδης και πλήθος τοπικών στελεχών. Να ζήσουν οι νεόνυμφοι και πάντα χαρές στο σπιτικό τους.  

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ Ρόδος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader