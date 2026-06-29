Λαμπερός γάμος στη Ρόδο με αύρα ΠΑΣΟΚ

To ερπνόν μετά του ωφελίμου συνδύασε το Σαββατοκύριακο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έκανε περιοδεία στη Ρόδο αλλά η επίσκεψη στο σμαραγδένιο νησί περιελάμβανε και λαμπερές κοινωνικές υποχρεώσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (και σχεδόν η μισή Χαριλάου Τρικούπη) ήταν καλεσμένος στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου δημάρχου Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023.

Ο γιος του Στέργος, διατηρεί προσωπική φιλία με τον κ. Ανδρουλάκη, ενώ μετέχει και στη γραμματεία προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και το γεγονός αυτό μετέτρεψε την ένωσή του με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Κατερίνα Κωσταρίδη σε μείζονα πασοκική συνάντηση.

Ο κατάλογος μακρύς και ατελείωτος, περιορίζομαι στους βασικούς που έδωσαν το παρών. Έχουμε και λέμε: Παύλος Χρηστίδης που ήταν και κουμπάρος, Δημήτρης Μάντζος, Μανώλης Χριστοδουλάκης Ηρακλής Δρούλιας, Γιώργος Νικητιάδης και πλήθος τοπικών στελεχών. Να ζήσουν οι νεόνυμφοι και πάντα χαρές στο σπιτικό τους.