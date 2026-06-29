Ο Ανδρουλάκης επιμένει αλλά οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν κλίμα ηττοπάθειας στα στελέχη...

Η ανάδειξη των εθνικών θεμάτων τίθεται για την Χαριλάου Τρικούπη η προτεραιότητα για αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω περιοδειών και πυρών κατά της κυβέρνησης σε μείζονα κοινωνικά ζητήματα όπως η ακρίβεια, προσπαθεί να εξέλθει από τον κλοιό που διαμορφώνει για το ΠΑΣΟΚ το παρατεταμένα αρνητικό δημοσκοπικό κλίμα. Παράλληλα, βάζει σταθερά στο κάδρο των επιθέσεων και τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο εμφανίζει ως μια παρόμοια όψη ενός ίδιου νομίσματος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια στιγμή, η παγίωση της τρίτης θέσης στις δημοσκοπήσεις δυσκολεύει το αφήγημα της πρωτιάς «έστω με μία ψήφο», κάνοντας ακόμη και στελέχη κοντά στην ηγεσία να παραδέχονται ότι μετά την εμφάνιση της ΕΛΑΣ το σκηνικό έχει αλλάξει. Πάντως η χθεσινή αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, σε συνδυασμό με πρόσφατες δηλώσεις της ότι επιθυμεί τη σύγκλιση πολιτικών χώρων που αντιπολιτεύονται τη ΝΔ, αναθερμαίνει τα (υπαρκτά) σενάρια περί ένταξής της στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί σήμερα στην Κάσο όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον Λόχο Εθνοφυλακής «Κασιωτών Αγωνιστών» και το απόγευμα θα έχει συνάντηση με φορείς του μικρού ακριτικού νησιού. Αύριο Τρίτη θα μεταβεί στην Κάρπαθο και θα μιλήσει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Από εκεί -σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH- πρόκειται να ανοίξει το ζήτημα της τουρκικής επιθετικότητας και να καταλογίσει στην κυβέρνηση της ΝΔ ότι δεν βάζει φρένο στους «τσαμπουκάδες» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να τονίσει ότι σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, ο πρωθυπουργός οφείλει να κρατά σθεναρή στάση σε θέματα ζωτικά για τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως η παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο αλλά και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο έχει υιοθετηθεί επίσημα από την Άγκυρα και δρομολογείται να γίνει νόμος από την τουρκική εθνοσυνέλευση.

Δύο ημέρες νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Ρόδο, εστίασε στην ακρίβεια, προαναγγέλλοντας νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, για ένα ζήτημα που «πονά» την πλειονότητα των νοικοκυριών.

Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα...

Η είδηση του Σαββατοκύριακου που προεξοφλείται ότι θα τροφοδοτήσει νέες συζητήσεις, ίσως και νέο κύκλο εξωστρέφειας, κάτι που πασχίζει επί μήνες να ξεπεράσει η Χαριλάου Τρικούπη, έρχεται από τον Χρήστο Κακλαμάνη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, νομικό και εκ των συνομιλητών του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος με αφοπλιστική ειλικρίνεια δήλωσε (ΕΡΤnews) ο στόχος της πρωτιάς έχει καταστεί δυσκολότερος μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή.

«Όταν εμφανιζόμαστε τρίτοι στις δημοσκοπήσεις, το να λέμε ότι στόχος μας είναι η πρώτη θέση είναι κάτι που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ» παραδέχθηκε, ενώ για να ισορροπήσει υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει προγραμματική πρόταση που μπορεί να πείσει τους πολίτες και η ευθύνη για την πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν βαραίνει αποκλειστικά την ηγεσία, αλλά συνολικά τα στελέχη του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα και το αφήγημα της ηγεσίας δεν αλλάζει. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δήλωσε αργά το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης από τις Καλυθιές της Ρόδου, επιμένοντας στο γενικό στόχο της πολιτικής αλλαγής που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει. «Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχιακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», ήταν η πρώτη αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη.