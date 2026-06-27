Ανδρουλάκης από Ρόδο: Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και τα ολιγοπώλια

Στην αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο περιόδευσε το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης , εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα ακρίβειας και την ενίσχυση των ολιγοπωλίων.

Ενίσχυση των ολιγοπωλίων και «τεχνητή» υπεραπόδοση

Σε δηλώσεις του σημείωσε μεταξύ άλλων: «Με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπώλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Με την υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας».

Η ακρίβεια πίσω από την υπεραπόδοση

Θέτοντας το ερώτημα για την προέλευση των οικονομικών αυτών δεικτών, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε: «Από πού προέρχεται, όμως, αυτή η υπεραπόδοση; Από μια υγιή παραγωγική βάση; Από ανταγωνιστικότητα; Από ανθεκτική ανάπτυξη; Όχι, βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και οι υψηλοί έμμεσοι φόροι. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής, μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση. Για αυτό, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών».

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την αγορά και την ακρίβεια

Παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές θέσεις του κινήματος για την πάταξη της αισχροκέρδειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για συγκεκριμένες θεσμικές και φορολογικές παρεμβάσεις:

Ενιαία αρχή καταναλωτή , που θα ελέγξει την ακρίβεια σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

, που θα ελέγξει την ακρίβεια σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού , που θα βάλει κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά.

, που θα βάλει κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό

«Για όλα αυτά τα ζητήματα, θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί επτά χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί επτά χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη των πολιτών».