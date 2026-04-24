Lancet: «Όχι» στη Γερουσία για την προέλευση του COVID - «Καρφιά» κατά Τραμπ για τον Φάουτσι

Η κορυφαία ιατρική επιθεώρηση The Lancet απέρριψε το αίτημα να παράσχει στοιχεία στη Γερουσία των ΗΠΑ σχετικά με την προέλευση της πανδημίας Covid 19, δήλωσε σήμερα ο αρχισυντάκτης του, Ρίτσαρντ Χόρτον, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.

«Λάβαμε ένα αίτημα να προσέλθουμε και να καταθέσουμε στοιχεία σε μια έρευνα της Γερουσίας, κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε», δήλωσε ο Χόρτον κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Reuters Pharma στη Βαρκελώνη.

Ο Χόρτον είπε ότι το περιοδικό δεν θα συνεργαστεί «με μια κυβέρνηση που έχει επιτεθεί σε ορισμένους από τους σημαντικότερους επιστήμονες της εποχής μας», αναφερόμενος στη μεταχείριση που επιφύλαξε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον πρώην κορυφαίο αξιωματούχο υγείας των ΗΠΑ, τον Άντονι Φάουτσι, ο οποίος ηγήθηκε της αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα.

Ο Φάουτσι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του και βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικάνων. Πέρυσι, ο πρόεδρος ακύρωσε τη φρουρά ασφαλείας που του είχε προσφερθεί ως κορυφαίου στελέχους του ομοσπονδιακού κράτους.

Τον Φεβρουάριο ο Χόρτον αποκάλυψε ότι ζητήθηκε από το Lancet τον Δεκέμβριο του 2025 να παράσχει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τους κορονοϊούς από το 2018 έως το 2022, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σημειώσεων και μελετών. Αντίστοιχο αίτημα υποβλήθηκε και στο περιοδικό Science, σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπό του.

Ο Χόρτον αναφερόταν στην έρευνα που διεξάγει ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ, ο οποίος εξετάζει την αμερικανική χρηματοδότηση που δόθηκε σε ιολογικό εργαστήριο στην Ουχάν της Κίνας, την πόλη απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία Covid-19 στα τέλη του 2019. Ο Πολ είναι επικεφαλής στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων.

Το γραφείο του Πολ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

«Εξακολουθούν να εμμένουν στην Ουχάν και σε όσα συνέβησαν εκεί στο τέλος του 2019», δήλωσε ο Χόρτον.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι περισσότεροι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η προέλευση του ιού από τη φύση είναι η πιθανότερη αιτία της πανδημίας. Οι έρευνες έχουν παρεμποδιστεί από την έλλειψη δεδομένων από την Κίνα, όμως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσαν πέρυσι ότι η διαρροή από εργαστήριο ήταν πιθανώς η αιτία.