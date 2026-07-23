Breaking news icon BREAKING
NEWS

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Γαλάτιστα Χαλκιδικής - Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Ελλάδα Πόθεν Έσχες Έρευνα

«Λαβράκια έβγαλε ο έλεγχος της Αρχής Ξεπλύματος για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Εντοπίστηκαν 430 περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος μέσης αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Unsplash
Unsplash
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Και τι δεν βρήκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος κατά τον έλεγχό της αναφορικά με τις φετινές δηλώσεις του Πόθεν Έσχες

Για αρχή μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πληροφορίες, 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση Πόθεν Έσχες, είτε κατέθεσαν κενή δήλωση.

Από αυτούς, 430 εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο ότι έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Με άλλα λόγια, πρόκειται για περιπτώσεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες, τα ευρήματα αυτά αφορούν υπαλλήλους σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπαλλήλους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπαλλήλους πολεοδομιών, γιατρούς, δημοσιογράφους ή πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό Δημόσιο.

Πλέον η Αρχή για το Ξέπλυμα θα ενημερώσει τις κατά τόπο αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να διεξαχθεί ποινικός έλεγχος, ενώ θα ενημερωθεί και το Ελεγκτικό Συνέδριο για τυχόν καταλογισμό προστίμων.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πόθεν Έσχες Έρευνα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader