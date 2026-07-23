«Λαβράκια έβγαλε ο έλεγχος της Αρχής Ξεπλύματος για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Και τι δεν βρήκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος κατά τον έλεγχό της αναφορικά με τις φετινές δηλώσεις του Πόθεν Έσχες.

Για αρχή μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πληροφορίες, 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση Πόθεν Έσχες, είτε κατέθεσαν κενή δήλωση.

Από αυτούς, 430 εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο ότι έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Με άλλα λόγια, πρόκειται για περιπτώσεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες, τα ευρήματα αυτά αφορούν υπαλλήλους σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπαλλήλους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπαλλήλους πολεοδομιών, γιατρούς, δημοσιογράφους ή πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό Δημόσιο.

Πλέον η Αρχή για το Ξέπλυμα θα ενημερώσει τις κατά τόπο αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να διεξαχθεί ποινικός έλεγχος, ενώ θα ενημερωθεί και το Ελεγκτικό Συνέδριο για τυχόν καταλογισμό προστίμων.