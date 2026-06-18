Λέσβος: Νεκρός 75χρονος που δέχθηκε επίθεση από άλογο πηγαίνοντας για καφέ

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Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν 75χρονο στη Λέσβο, ο οποίος είχε τραυματιστεί από άλογο ενώ κατευθυνόταν για να αγοράσει τον πρωινό του καφέ.

Ο ηλικιωμένος από την Αγία Παρασκευή Λέσβου κατέληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6), περίπου στις 05:00, στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου νοσηλευόταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (16/6), όταν ο 75χρονος είχε βγει από το σπίτι του για να αγοράσει καφέ.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, δέχθηκε χτύπημα από άλογο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμέσως μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε για νοσηλεία και ιατρική φροντίδα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή λόγω της έκτασης των τραυμάτων που υπέστη.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά του και υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.

Οι αρμόδιοι εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του ηλικιωμένου.