Ο γραφειοκρατικός γολγοθάς μια νεαρής από τη Λέσβο - Παραμένει χωρίς ταυτότητα στα 19 της

Μια υπόθεση που αναδεικνύει τις δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η γραφειοκρατία στη ζωή ενός νέου ανθρώπου εκτυλίσσεται τα τελευταία χρόνια στη Λέσβο.

Μια 19χρονη από τον Πολιχνίτο, η οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε και φοίτησε σε ελληνικά σχολεία, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μην μπορεί να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας, με αποτέλεσμα να στερείται βασικά δικαιώματα και δυνατότητες που θεωρούνται αυτονόητες για κάθε ενήλικα πολίτη, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του stonisi.gr.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένειά της, η υπόθεση ξεκινά από το 2007, χρονιά κατά την οποία γεννήθηκε η νεαρή. Ο πατέρας της είναι Έλληνας πολίτης και η μητέρα της βουλγαρικής καταγωγής, η οποία διέμενε μόνιμα στη Λέσβο. Αν και το ζευγάρι δεν είχε παντρευτεί κατά τη γέννηση του παιδιού, ακολουθήθηκαν, όπως υποστηρίζουν, όλες οι νόμιμες διαδικασίες αναγνώρισης της ανήλικης από τον πατέρα της μέσω συμβολαιογραφικής πράξης, ενώ το παιδί εγγράφηκε κανονικά στο δημοτολόγιο στη μερίδα του πατέρα του.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε στην έκδοση ταυτότητας

Για χρόνια δεν είχε προκύψει κανένα ζήτημα σχετικά με την ιθαγένεια ή τη διοικητική κατάσταση της νεαρής. Η ίδια μεγάλωσε στη Λέσβο, ολοκλήρωσε τη σχολική της εκπαίδευση και ζούσε ως μέλος μιας τυπικής ελληνικής οικογένειας. Όλα άλλαξαν όταν επιχείρησε να εκδώσει το πρώτο της δελτίο ταυτότητας.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, κατά την επίσκεψη στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα διαπιστώθηκε ότι, παρά την εγγραφή της στα ελληνικά δημοτολόγια, οι υπηρεσίες δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν ως Ελληνίδα πολίτη, θεωρώντας ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της ιθαγένειάς της.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένας πολυετής αγώνας της οικογένειας για την επίλυση του ζητήματος.

«Δεν είναι καταχωρημένη ούτε στη Βουλγαρία»

Το στοιχείο που, σύμφωνα με την οικογένεια, περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση είναι ότι η 19χρονη φέρεται να μην εμφανίζεται καταχωρημένη ούτε στις βουλγαρικές αρχές.

Όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει σχετική εγγραφή σε βουλγαρικά δημοτολόγια, ενώ ούτε ο γάμος της μητέρας της φαίνεται να έχει δηλωθεί εκεί, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ακόμη ως άγαμη.

Η εκκρεμότητα αυτή έχει δημιουργήσει, κατά τους ισχυρισμούς της οικογένειας, ένα διοικητικό αδιέξοδο που κρατά τη νεαρή χωρίς επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης.

Οι συνέπειες στην καθημερινότητά της

Η έλλειψη δελτίου ταυτότητας έχει επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή της 19χρονης. Σύμφωνα με τον πατέρα της, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε σχολικές δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, ενώ αντιμετώπισε σοβαρά εμπόδια και στην εκπαιδευτική της πορεία.

Παράλληλα, αδυνατεί να προχωρήσει σε βασικές διοικητικές διαδικασίες, να αναζητήσει εργασία ή να σχεδιάσει το μέλλον της με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους συνομηλίκους της. Η οικογένεια περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση για τη νεαρή, η οποία αισθάνεται εγκλωβισμένη σε μια παρατεταμένη εκκρεμότητα που καθορίζει την καθημερινότητά της.

Πρόσφατα η οικογένεια, με τη συνδρομή του δικηγόρου Προκόπη Τζιμή, προσέφυγε στη Διεύθυνση Ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ζητώντας την εξέταση του φακέλου και την έκδοση οριστικής απόφασης. Όπως αναφέρουν, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί τελική απάντηση, ενώ εξακολουθούν να ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία από τις βουλγαρικές αρχές.

«Δεν ζητά να αποκτήσει δικαίωμα, αλλά να αναγνωριστεί»

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Προκόπης Τζιμής, υπογραμμίζει ότι η υπόθεση δεν αφορά πολιτογράφηση αλλοδαπού, αλλά τη διαπίστωση μιας ήδη υφιστάμενης νομικής κατάστασης.

Όπως επισημαίνει, η εντολέας του γεννήθηκε στην Ελλάδα, αναγνωρίστηκε νόμιμα από Έλληνα πατέρα όσο ήταν ανήλικη και, εφόσον επιβεβαιωθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας προβλέπει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τον χρόνο της αναγνώρισης.

Ο ίδιος τονίζει ότι το αίτημα της 19χρονης δεν είναι να αποκτήσει εκ των υστέρων ένα δικαίωμα, αλλά να εξεταστούν τα δημόσια έγγραφα και να εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη που θα αποτυπώνει τη νομική της κατάσταση.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η διοίκηση διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να διερευνήσει τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με αλλοδαπές αρχές μέσω των προβλεπόμενων διακρατικών και ευρωπαϊκών μηχανισμών συνεργασίας, χωρίς να μετακυλίεται αποκλειστικά το βάρος στην ενδιαφερόμενη.

Η υπόθεση της 19χρονης από τον Πολιχνίτο αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργήσει μια παρατεταμένη διοικητική εκκρεμότητα, όταν πίσω από τους φακέλους και τις διαδικασίες βρίσκεται η καθημερινότητα και το μέλλον ενός νέου ανθρώπου που εξακολουθεί να περιμένει μια οριστική απάντηση.