Αφθώδης πυρετός: Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος από τη Λέσβο

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αφθώδους πυρετού.

Στο πλαίσιο της σταδιακής επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας στο νησί, μετά τα περιοριστικά μέτρα, εκδόθηκε νέα εγκύκλιος η οποία επιτρέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η έξοδος από το νησί της Λέσβου γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με κλειστού τύπου συστήματα παστερίωσης και έχουν υποστεί την προβλεπόμενη επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού του αφθώδη πυρετού.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «στόχος είναι να δοθεί πρόσθετη ανάσα στην τοπική παραγωγή και στις επιχειρήσεις του νησιού, χωρίς καμία έκπτωση στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και στην ανάγκη αποτροπής διασποράς της νόσου».

Ειδικότερα, επιτρέπεται η διακίνηση:

α) Ώριμων τυριών, για λιανική πώληση, για περαιτέρω μεταποίηση, για ενδοκοινοτικό εμπόριο και για εξαγωγές σε τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται ανασυσκευασία εκτός Λέσβου. Σε περίπτωση που οι αποθηκευτικοί χώροι στο νησί δεν επαρκούν, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα μεταφοράς ώριμων τυριών σε εγκεκριμένη ψυκτική αποθήκη εκτός Λέσβου, όπου θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι νεοτέρας.



β) Γιαουρτιού, παγωτού και σύνθετων προϊόντων, όπως κρέμες, ρυζόγαλο, τυροπιτάκια και συναφή προϊόντα, αποκλειστικά για λιανική πώληση.



γ) Βουτύρου και μυζήθρας (γκίζας), μόνο προς εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις για περαιτέρω μεταποίηση, όπως μονάδες παραγωγής σύνθετων τροφίμων, αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.



Σημειώνεται ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ, με υποχρεωτική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας, των προβλεπόμενων διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης, καθώς και των απαιτήσεων για άθικτη συσκευασία και υγειονομικά ασφαλή μεταφορά.



Σε ό,τι αφορά στο κρέας και τα προϊόντα κρέατος, επιτρέπεται η μεταφορά εκτός Λέσβου νωπών κρεάτων που προέρχονται από ζώα εκτός Λέσβου, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. Επιτρέπεται επίσης η διακίνηση προϊόντων κρέατος που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική επεξεργασία.



Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων.