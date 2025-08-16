Για να φτιάξεις ένα πραγματικά αρωματικό και γευστικό λικέρ πεπονιού, η επιλογή της ποικιλίας είναι καθοριστική. Ιδανικά, προτίμησε πεπόνι της ποικιλίας Κανταλούπε ή Γαλλικό/Μέλι, καθώς διαθέτουν έντονο άρωμα, γλυκιά σάρκα και πλούσια γεύση που αποτυπώνεται υπέροχα στο αλκοόλ. Το πεπόνι πρέπει να είναι καλά ώριμο αλλά όχι παραγινωμένο, ώστε να έχει τη μέγιστη γλυκύτητα χωρίς να αλλοιώνεται η φρεσκάδα του. Αναζήτησε φρούτο με βαθύ, ομοιόμορφο χρώμα, χαρακτηριστικό άρωμα και ελαφρώς μαλακή υφή στο σημείο του κοτσανιού.

Μετά την παρασκευή και το ανακάτεμα με το σιρόπι, το λικέρ θα έχει ένα χρυσοκίτρινο έως απαλά πορτοκαλί χρώμα, ανάλογα με την ποικιλία και την ωρίμανση του πεπονιού, ενώ με τον καιρό η απόχρωση μπορεί να βαθύνει ελαφρώς, χαρίζοντάς του μια ακόμη πιο ζεστή και ελκυστική εμφάνιση.

Υλικά (για περίπου 1 λίτρο λικέρ)

500 γρ. ώριμο πεπόνι (καθαρισμένο από φλούδα και κουκούτσια)

500 ml τσικουδιά ή βότκα (ουδέτερη, χωρίς αρώματα)

300 γρ. ζάχαρη

200 ml νερό

1 λοβός βανίλιας ή 1 βανιλίνη (προαιρετικά, για άρωμα)

Εκτέλεση

Προετοιμασία πεπονιού

Κόψε το πεπόνι σε μικρά κυβάκια και βάλ’ το σε γυάλινο βάζο με καπάκι που κλείνει καλά.

Μούλιασμα

Ρίξε το αλκοόλ μέσα στο βάζο μέχρι να καλυφθεί το πεπόνι.

Σφράγισε και άφησε το βάζο σε σκοτεινό, δροσερό μέρος για 10 ημέρες, ανακινώντας κάθε 1-2 μέρες.

Σιρόπι

Βράσε σε μικρή κατσαρόλα τη ζάχαρη με το νερό μέχρι να διαλυθεί εντελώς.

Άφησέ το να κρυώσει τελείως.

Σούρωμα

Μετά τις 10 μέρες, σουρώνεις το αλκοόλ με λεπτή σίτα ή τούλι, πιέζοντας ελαφρά το πεπόνι να βγάλει τα υγρά του.

Ανάμιξη

Ανακάτεψε το σουρωμένο αλκοόλ με το κρύο σιρόπι και, αν θέλεις, πρόσθεσε βανίλια.

Ωρίμανση

Βάλε το λικέρ σε γυάλινα μπουκάλια και άφησέ το να «δέσει» για τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν το πιεις.

Όσο περισσότερο μένει, τόσο πιο αρωματικό γίνεται.

Tips