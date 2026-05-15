Μητσοτάκης: «Πυρά» σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και αιχμές για Καραμανλή, Σαμαρά-Επιμένει για κάλπες το '27

Με το πολιτικό κλίμα να είναι ιδιαίτερα πολωμένο το 16ο Συνέδριο της ΝΔ που εκκίνησε με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη μιας μακράς και δύσκολης προεκλογικής περιόδου.

«Να απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία, αλλά πρώτα να θυμηθούμε που ήμασταν, που είμαστε και πού πάμε να μιλήσουμε για τις επιτυχίες μας αλλά να αναγνωρίσουμε και τα λάθη μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του.

«Η Ελλάδα της πτώχευσης τώρα είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, ο υπουργός οικονομικών της ηγείται του Eurogroup, ποιος θα το περίμενε πριν από λίγα χρόνια» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης εστιάζοντας στη μείωση του χρέους, την αύξηση των μισθών και τη μείωση των φόρων.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε αναλυτικά για την ακρίβεια την οποία χαρακτήρισε «παγκόσμιο φαινόμενο αλλά και πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες».

«Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και οι οποίες θα παραμείνουν σταθερές και όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί» προσέθεσε ο πρόεδρος της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η ΝΔ νίκησε σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις ταυτόχρονα εξελισσόμενη «σε ένα ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό, μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση, ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε».

«Το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο» είπε ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της ΝΔ του 2023 και κάλεσε τους πολίτες να το διαβάσουν και να διαπιστώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και υλοποίησε η ΝΔ.

«Πυρά» σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα

«Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα που φροντίζει πρωτίστως τους αδύναμους πολίτες» είπε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για έναν δημιουργικό απολογισμό που έχει η κυβέρνηση. «Αυτός ο λόγος αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης, θα μιλήσω πολύ λίγο για την αντιπολίτευση γιατί το 2019 και το 2023 επιλέξαμε να συγκρουστούμε με τα προβλήματα της κοινωνίας».

«Το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν τους είναι ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες, δε ξεχνάει η μεσαία τάξη τι πέρασε την περίοδο 2015 -2019» είπε ο κ. Μητσοτάκης «φωτογραφίζοντας» τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει.

«Πυρά» εξαπέλυσε και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο επίσης δεν κατονόμασε, τον οποίο χαρακτήρισε «αδιάβαστο».

«Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος» είπε ο πρωθυπουργός και προέβλεψε ότι οι επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης θα ενταθούν στην περίοδο μέχρι τις εκλογές:

«Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές μας, προτείνοντας, έστω, κάποια εναλλακτική λύση, οι δυνάμεις της συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα» είπε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας εκ νέου αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα: «Μιλάνε με αναίδεια για θεριστές και δεν έχουν προσφέρει ούτε έναν καρπό».

«Γιατί τρίτη 4ετία»

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «πολιτική ανθεκτικότητα της ΝΔ».

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει - Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους - να συγκρουστεί με αδυναμίες και να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά αχαρτογράφητα. Σε όποιον ρωτά «γιατί να μας ξαναψηφίσει», απαντώ: Γιατί «κρατήσαμε» την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις - Μία 3η τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει; - το δίλημμα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι «Μητσοτάκης ή χάος» - αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης». «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου», «Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Όπως περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, οι προτεραιότητες της επόμενης κυβερνητικής θητείας συνοψίζονται σε ένα τρίγωνο:

Οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, συνέχιση της υπεύθυνης Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας που κρατούν ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια, θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Αιχμές για Καραμανλή και Σαμαρά

Ο κ. Μητσοτάκης απήυθυνε μήνυμα συσπείρωσης και συστράτευσης σε όλα τα στελέχη και στους πολίτες που την ψήφισαν το 2015 αλλά πλέον έχουν πάρει αποστάσεις από τη ΝΔ:

«Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, είναι ώρα συστράτευσης – τους ζητώ να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015, στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και, σήμερα, κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απαίτηση να μη θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Αλλά τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές και να δουν τη μεγάλη εικόνα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις «εκλογές του 2027» εν μέσω των εντεινόμενων σεναρίων για κάλπες τον Οκτώβριο και άφησε σαφείς αιχμές για τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά - χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στους δυο πρώην πρωθυπουργούς.

Η άφιξη του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο της ΝΔ

