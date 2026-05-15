Ώρα συνεδρίου για τη ΝΔ - Μητσοτάκης για τρίτη 4ετία, εκλογές και συσπείρωση

Με απολογισμό, ενίσχυση των συνέδρων ενόψει της προεκλογικής μάχης και ξεκάθαρες κατευθύνσεις για την επόμενη τετραετία, αναμένεται να ανοίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός θα επικεντρωθεί αρχικά στις 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις που η ΝΔ έχει υλοποιήσει από το 2023, με κεντρικό μήνυμα «αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε». Αμέσως μετά θα απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα της ημέρας: γιατί μια τρίτη τετραετία;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΚΜ δεν θα αποφύγει να αναγνωρίσει τα προβλήματα που βαραίνουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, με ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Θα τονίσει, ωστόσο, ότι πρόκειται για διεθνές φαινόμενο και θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση: φοροαπαλλαγές, μόνιμες αυξήσεις αποδοχών και ενίσχυση του εισοδήματος, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

May 15, 2026

Ο πρωθυπουργός θα αναδείξει τη σημασία της σταθερότητας και της εσωτερικής πολιτικής ομαλότητας για τη χώρα, παρουσιάζοντάς τες ως κατακτήσεις που, όπως είπε, μόνο η ΝΔ εγγυάται.

Αναφορικά με την αντιπολίτευση, ο Μητσοτάκης αναμένεται να κρατήσει χαμηλούς τόνους, περιοριζόμενος σε σχόλια για την τοξικότητα και το ετερόκλητο των δυνάμεων που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο την πτώση της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει κάλεσμα για ενότητα του κόμματος και συστράτευση όλων όσων η ΝΔ συνάντησε στις εκλογές του 2019 και του 2023.

Τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρακολουθήσουν πάνω από 5500 σύνεδροι και παρατηρητές. Μεταξύ αυτών, πάντως, εδώ στο Metropolitan Expo δεν αναμένεται να βρεθει ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, που δεν κρύβει εδώ και καιρό τη διαφωνία του με στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.