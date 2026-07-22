Lonely Planet Italia: Ταξιδέψτε πέρα από τα τετριμμένα - Πρώτη στη λίστα η αυθεντική Σάμος

Μία σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Σάμος, καθώς το Lonely Planet Italia, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ταξιδιωτικούς οδηγούς παγκοσμίως, την κατέταξε στην κορυφή της λίστας με τα ελληνικά νησιά που αξίζει να επισκεφθεί κανείς το 2026, αποφεύγοντας τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα.

Στο αφιέρωμα με τίτλο «Ταξιδέψτε πέρα από τα τετριμμένα: Τα ελληνικά νησιά χωρίς μαζικά πλήθη για το 2026», η Σάμος παρουσιάζεται ως ένας προορισμός που εξακολουθεί να διατηρεί την αυθεντική του ταυτότητα, προσφέροντας στον επισκέπτη έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσει το Αιγαίο.

tripadvisor - Παραλία Ποτάμι

Η φύση που κλέβει την παράσταση



Το δημοσίευμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Ξεχωρίζει το Όρος Κέρκης, τη δεύτερη υψηλότερη κορυφή του Αιγαίου, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς πεζοπορίας στην Ελλάδα και προσφέρει πανοραμική θέα στο νησί και το πέλαγος.

tripadvisor - Καταρράκτες Ποταμιού

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στις παραλίες Μικρό Σεϊτάνι και Μεγάλο Σεϊτάνι, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δύο από τα πιο παρθένα φυσικά τοπία της χώρας. Η πρόσβαση κυρίως μέσω πεζοπορίας ή από τη θάλασσα ενισχύει τον ξεχωριστό χαρακτήρα τους, προσφέροντας μια εμπειρία κοντά στη φύση.

Στις προτάσεις του Lonely Planet περιλαμβάνεται και η παραλία Ποτάμι, γνωστή για τα γαλαζοπράσινα νερά, την πλούσια βλάστηση και το εντυπωσιακό φυσικό της σκηνικό.

Dimitris Kiriakakis / Unsplash

Ιστορία, πολιτισμός και γεύσεις



Η διεθνής ταξιδιωτική ιστοσελίδα δεν περιορίζεται στις φυσικές ομορφιές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη γενέτειρα του Πυθαγόρα, στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, στους παραδοσιακούς οικισμούς και στη μακραίωνη οινική παράδοση της Σάμου, στοιχεία που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Όπως επισημαίνεται, το νησί αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ποιοτικές διακοπές, αυθεντική φιλοξενία, τοπική γαστρονομία και δραστηριότητες στη φύση, χωρίς την πίεση του μαζικού τουρισμού.

In Time

Η αυθεντικότητα γίνεται το μεγαλύτερο πλεονέκτημα



Το Lonely Planet υπογραμμίζει ότι, παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει η Σάμος τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να προσφέρει ήρεμες και βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και την τοπική ζωή είναι εκείνη που διαφοροποιεί το νησί από πολλούς δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσογείου.

Anthony Picotte/Unsplash

Στόχος η περαιτέρω διεθνής προβολή



Η νέα διάκριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Δήμος Δυτικής Σάμου εντείνει τις δράσεις εξωστρέφειας, φιλοξενώντας εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης με στόχο την προβολή τόσο των γνωστών όσο και των λιγότερο προβεβλημένων πλευρών του νησιού.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου, Βαγγέλης Μαρνέζος, χαρακτήρισε την πρωτιά ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνει πως η αυθεντικότητα, η φυσική ομορφιά, η γαστρονομία, η οινική παράδοση και ο βιώσιμος τουρισμός αποτελούν σήμερα τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σάμου.

Όπως τόνισε, στόχος είναι η περαιτέρω ανάδειξη του νησιού στις μεγάλες διεθνείς αγορές, μέσα από ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και δημιουργεί μακροχρόνια αξία τόσο για τους επισκέπτες όσο και για την τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ