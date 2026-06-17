MAD VMA 2026: Οι λαμπερές αφίξεις στο κόκκινο χαλί - Ποιοι έδωσαν το παρών

Τα MAD Video Music Awards επέστρεψαν για 23η χρονιά, συγκεντρώνοντας πλήθος καλλιτεχνών, influencers και εκπροσώπων της ελληνικής showbiz στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Λίγο πριν από τη μεγάλη μουσική γιορτή, τα βλέμματα στράφηκαν στο κόκκινο χαλί, όπου οι καλεσμένοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, δίνοντας το δικό τους στίγμα σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και μουσική.

Την παρουσίαση της βραδιάς έχει αναλάβει για ακόμη μια χρονιά ο Θέμης Γεωργαντάς με την Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο πλευρό του. Την έναρξη των φετινών βραβείων άνοιξε ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC), ο οποίος θα ανεβάσει τη διάθεση με ένα δυναμικό DJ set, έχοντας μαζί του την Athena Manoukian.

Τα φετινά MAD VMA είναι αφιερωμένα στο ελληνικό καλοκαίρι, μέσα από το concept «Summer in Greece». Η διοργάνωση αντλεί έμπνευση από το φως, τη θάλασσα και τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές αναμνήσεις, μεταφέροντας την ανεμελιά και την ενέργεια της ελληνικής καλοκαιρινής εμπειρίας στη σκηνή.

Ανάμεσα στους πρώτους που έκαναν την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί ήταν η Μαρίνα Σπανού, η Antigoni Buxton, ο FY με τη σύζυγό του Αλεξία Κεφαλά, η Έλενα Τσαγκρινού, η Χριστίνα Μπόμπα και η Κόνι Μεταξά, κερδίζοντας τα φλας των φωτογράφων και το ενδιαφέρον του κοινού.

Δείτε φωτογραφίες από τις αφίξεις: