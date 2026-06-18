MAD VMA 2026: Οι νικητές, η συγκινητική αποκάλυψη του APON, η σέξι Φουρέιρα και η βράβευση του Ρέμου

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Το κορυφαίο μουσικό γεγονός της χρονιάς, τα MAD VMA 2026, πραγματοποιήθηκαν χθες στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do με μεγάλη επιτυχία και η βραδιά τα είχε όλα... ανατροπές, εκπλήξεις, εκρηκτικά acts, εντυπωσιακά σκηνικά και μοναδικές συνεργασίες.

Αξέχαστη στιγμή της βραδιάς χωρίς αμφιβολία, η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε για την ανεκτίμητη προσφορά του στη μουσική με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων αδιάλειπτης και επιτυχημένης πορείας.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ανακοίνωση του Apon ότι σύντομα θα γίνει μπαμπάς. Ο γνωστός τραγουδιστής μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του με τη Μαριώ, θέλησε να μοιραστεί με όλους το χαρμόσυνο νέο για την προσωπική του ζωή, αφιερώνοντας το βραβείο Καλύτερη Μπαλάντα που πήρε με το τραγούδι «Καθρέφτης» στην αγαπημένη του σύντροφο. Πήρε όμως και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop!

Εκρηκτική η Ρία Ελληνίδου τράνταξε την σκηνή του Tae Kwon Do!

Μοναδική και η Αναστασία!

Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε για πρώτη φορά το «Αλήθεια τώρα;».

Η Ελένη Φουρέιρα αποθεώθηκε από το κοινό με τον σέξι χορό στο act της και κέρδισε το βραβείο Βίντεο της Χρονιάς με το Alleluia αλλά και το βραβείο Best Performer.

Νικητρια στην κατηγορία Καλύτερο Λαϊκό Modern, η Κατερίνα Λιόλιου με τον «Λογαριασμό».

Viral τραγούδι αναδείχθηκε - όπως ήταν αναμενόμενο - το τραγούδι FERTO του Ακύλα που αφιέρωσε το βραβείο σε όλα τα παιδιά που έχουν δεχθεί μπούλινγκ. Πήρε όμως και δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος.

Νικητής για το Καλύτερο URBAN κομμάτι ο FY με το Money Dance.

Νικητές για το καλύτερο ντουέτο ο Toquel & η LILA με το Poios na sou to pei.

Από τις φαντασμαγορικές στιγμές της βραδιάς και η Μαρίνα Σάττι με τη «Lola» που βραβεύτηκε ως το Καλύτερο Pop κομμάτι. Η τραγουδίστρια βραβεύτηκε και για το καλύτερο άλμπουμ «Pop Too».

Τραγούδι της χρονιάς Airplay... νικήτρια η Άννα Βίσση με το «Όλα για όλα», ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy με το Nero κέρδισαν το βραβείο Τραγούδι της χρονιάς - Digital.

Στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς νικητής αναδείχθηκε ο Saske με το 5AM. Καλλιτέχνης HIP HOP Urban, ο Rack. Στην κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας & OST by ΕΚΚΚΟΜΕΔ, νικητής... Καποδίστριας / Μίνως Μάτσας.

Όσο για το βρβείο Viral Hero, αναδείχθηκε ο Fipster.

Ο Θοδωρής Φέρρης με το τραγούδι «Κατάματα» ξεσήκωσε το κοινό και κέρδισε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Λαϊκό και το βραβείο Καλλιτέχνης Λαϊκό.