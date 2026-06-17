Ρέμος, Άντζελα, Παπαρίζου, Akylas σαρώνουν στα MAD VMA 2026 – Εμφανίσεις, ντουέτα, αποκαλύψεις

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Η μουσική, η μόδα και η ποπ κουλτούρα συναντώνται για ακόμη μία χρονιά σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της ελληνικής μουσικής σκηνής: η σκηνή των MAD VMA 2026 γέμισε μουσική, εντυπωσιακές εμφανίσεις και ξεχωριστές στιγμές, με αγαπημένους καλλιτέχνες να παρουσιάζουν νέα τραγούδια και ειδικά διαμορφωμένα acts για τη μεγάλη βραδιά.



Η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Αλήθεια τώρα;». Η αγαπημένη τραγουδίστρια χάρισε μια δυναμική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της παρουσία στη μουσική σκηνή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και ο Akylas, ο οποίος εμφανίστηκε με πράσινα μαλλιά, total white outfit και ένα εντυπωσιακό bomber jacket με φτερά στο πίσω μέρος, ενώ ολοκλήρωσε το look του με καπέλα που είχαν τα χαρακτηριστικά αυτάκια του. Ο καλλιτέχνης παρουσίασε το «Ferto» σε μια ειδική εκδοχή, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τα MAD VMA 2026.

Η Marseaux έδωσε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στη βραδιά, με μια λαμπερή και ιδιαίτερα stylish εμφάνιση. Το σκηνικό κινήθηκε σε καλοκαιρινή αισθητική, με έντονα χρώματα, φωτεινά στοιχεία και εικόνες που παρέπεμπαν σε παραλία, ήλιο και ανεμελιά. Από το concept δεν έλειψε φυσικά και η χαρακτηριστική «Granita Lemoni», που αποτέλεσε μέρος της συνολικής εικόνας της εμφάνισης.

Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές εμφανίσεις της βραδιάς ήταν αυτή της Μαρίνας Σπανού, η οποία παρουσίασε ένα ειδικά διαμορφωμένο medley με τα τραγούδια «Ικαρία», «Ταξίδι» και «Αφήνομαι».

Συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική indie-pop ταυτότητά της με σύγχρονα pop στοιχεία και έντονη καλοκαιρινή διάθεση, δημιούργησε μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στη σκηνή των MAD VMA 2026.

Πηγή: MADTV

Το ντουέτο της Άντζελα Δημητρίου με τη Ρία Ελληνίδου στα Mad Video Music Awards 2026 ένωσε δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού πάνω στην ίδια σκηνή. Παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό μουσικό act βασισμένο στο τραγούδι «Φταίει Ο Έρωτας».

Η νικήτρια της Eurovision Dara παρούσα στη βραδιά, νίκησε και στα... παρασκήνια! Λίγη ώρα αργότερα, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια από την Βουλγαρία «τα έσπασε» στη σκηνή, με τον συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο να τη χειροκροτεί από τη θέση του στο σταδίου.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βράβευσε την Κατερίνα Λιόλιου:

Η Λίλα τραγουδάει την… Ντοπαμίνη της και ξεσηκώνει το κοινό:

Ο Θοδωρής Φέρρης με το Βραβείο ως Καλλιτέχνης της Χρονιάς στο Λαϊκό Τραγούδι.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απένειμε στον Apon το Βραβειο του Καλύτερου Ποπ Καλλιτέχνη!

Η Ελένη Φουρέιρα αποθεώθηκε από το κοινό και τους θαυμαστές της για το Βραβείο Best Performer της Χρονιάς!

Μέχρι και πιάτα έσπασαν στη σκηνή των Mad VMA για χάρη της Αναστασίας!

Αναστασία και Αντιγόνη έβαλαν φωτιά στο στάδιο, τραγουδώντας το Jalla, που εκπροσώπησε την Κύπρο στην Eurovision.

Ο Αντώνης Ρέμος, που κλείνει φέτος 30 χρόνια καριέρας στο τραγούδι, καθήλωσε το κοινό. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης καταχειροκροτήθηκε, αποδεικνύοντας ότι κρατάει τα σκήπτρα στο τραγούδι της Ελλάδας.

Το πιο αναμενόμενο βραβείο της χρονιάς: Ο Akyla’s και το viral FERTO!